PuCCa, Erkeklere Hakaretten Hapis Cezasına Çarptırıldı

PuCCa lakaplı Selen Pınar Işık, 2020 yılında erkeklerle ilgili yaptığı bir açıklama nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. 5 ay 18 gün hüküm giyen sosyal medya fenomeni, mahkeme kararına tepki gösterdi.

Zaman zaman yaşadığı olaylarla haberlerimize konu olmayı başaran ünlü sosyal medya fenomeni PuCCa lakaplı Selen Pınar Işık, bu kez de 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce uyuşturucuya özendirmek suçundan ceza alan fenomen, bu sefer erkeklere yönelik açıklamaları nedeniyle hapis cezasına mahkum edildi.

Selen Pınar Işık, 19 Temmuz 2020 tarihinde Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan rahatsız olan bir vatandaş ise PuCCa hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılanan fenomenin, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçunu işlediğine karar verildi.

"Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer"

PuCCa, dava sonucunu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamalarında "Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi? Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. İşin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilirkişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer..." ifadelerini kullanan fenomen, karara tepki gösterdi.

PuCCa'nın Twitter'daki paylaşımı