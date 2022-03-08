Rus hükûmeti, geçtiğimiz gün tüm yerli internet sitelerine dikkat çeken bir talimat gönderdi. Bu talimatta yerli hosting hizmetlerine geçiş yapılması, sitelerdeki tüm JavaScript kodlarının kaldırılması ve tüm internet sitelerinin '.ru' alan adına geçiş yapması talep ediliyor.

Sosyal medya, son iki gündür Twitter’da dolaşan ve resmî belge olduğu iddia edilen bir belgeyle Rusya’yı tartışıyor. Rusya Federasyonu Dijital Gelişim, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Andrei Chernenko’nun imzasının görüldüğü bu belge, Rusya’nın küresel interneti terk edeceği şeklinde yorumlanan ifadelere yer veriyordu.

İlk olarak Belarus merkezli medya kuruluşu Nexta tarafından gösterilen belgeler, “Rusya, küresel internet bağlantısını kesmek için aktif hazırlıklara başladı.” başlığıyla paylaşıldı. Haberde Rus internet sitelerine ve tüm çevrimiçi platformlara en geç 11 Mart’a kadar tüm sunucuları ve alan adlarını Rus bölgesine aktarmalarının talep edildiği belirtildi.

Tüm internet siteleri '.ru' uzantısına geçiş yapacak

Belgede yer alan maddelerde yabancı hosting platformları kullanan internet siteleri ve hizmetlerden Rus hizmetlere geçiş yapmaları ve yabancı kaynaklardan indirilen herhangi bir JavaScript kodunun sitelerden tamamen kaldırılması talep edildi. En dikkat çeken noktaysa tüm internet sitelerinin en geç 11 Mart’a kadar ‘.ru’ uzantılı domaine geçiş yapmalarının istenmesiydi.

Rusya'dan açıklama geldi: Küresel internetten kopma planları yok

Bu belgede talep edilenlerin asıl gerekçesi, belgenin ‘Rusya, küresel internete veda ediyor’ şeklinde paylaşılmasının ardından doğrudan ilgili Rus bakanlığı tarafından verildi. Dijital Gelişim, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada Rusya’nın küresel internetten kopmak gibi bir planının olmadığını, bu mektubun amacının Rus internet sitelerini yabancı kaynaklı siber saldırılardan korumak olduğunu belirtti.

Rusya’nın siber saldırılardan korunması, bugün en fazla hedef alınan ülke durumunda olmasıyla oldukça anlaşılabilir olurken, Rusya’nın küresel internetten kopacağını gösteren bazı gelişmeler de geçmişte yaşanmıştı. Rusya, ulusal internet altyapısı RuNet’i küresel DNS’e bağlı olmadan çalıştırmayı başarmış, geçtiğimiz aylarda da benzer testler gerçekleştirmişti.