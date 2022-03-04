Rusya, sosyal medya platformlarının ve diğer şirketlerini kendisine uyguladığı yaptırımlara sosyal medya devleri Facebook,Twitter ve YouTube'a erişim engeli getirerek cevap verdi.

Ukrayna’yı işgal eden Rusya, dünyanın geri kalanından çok büyük tepkilere maruz kalmıştı. Hatta pek çok şirket Rusya’daki hizmetlerini durdurarak, Rusya'yı âdeta internetten silmeye çalışmıştı.

Ancak tüm yaptırımlara rağmen işgalden vazgeçmeyen Rusya, şimdi de sosyal medya devlerinin kendisine uyguladığı yaptırımlara bir cevap verdi.

Twitter, Facebook ve YouTube Rusya’da engellendi

Bloomberg gazetecisi Parmy Olson’ın aktardığı bilgilere göre Rusya internetine ‘demir güvenlik duvarı’ kuruluyor. Olson, Rusya’da Twitter,Facebook,YouTube, BBC Rusya, Radio Free Europe ve Voice of America gibi sosyal medya platformları ve radyoların engellendiğini açıkladı.

Olson’ın iddiasına göre bu ani kararın nedeni ise hem şirketlerin yaptırımlarına bir cevap vermek hem de Rusya’nın Ukrayna hakkında yarattığı ‘propoganda’nın devam etmesini sağlamak. Rusya’nın bazı bölgelerindeki kullanıcılar ise Wikipedia gibi sitelerde de erişim sorunu olduğunu bildiriyor.

Uzmanlar ise Telegram ve VK dışındaki tüm sosyal medya platformlarının ve yabancı haber kaynaklarının ülkede yasaklanabileceğini iddia ediyor.

Downdetector raporları;