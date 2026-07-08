Çok üst düzey özellikleri uygun fiyata sunan QCY Melobuds N65 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı.

Kulaklıklarıyla çok ilgi çeken bir marka olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren QCY, şimdi de yepyeni bir modeliyle karşımıza çıktı. Firma, Melobuds N65 ismi verilen yeni kulaklıklarını gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı. Kulaklıklar, çok uygun bir fiyata üst düzey özellikleri kullanıcıyla buluşturuyor.

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Melobuds N65 modeli, kulak içi tasarıma sahip bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Çin’de satışa çıkan cihaz, normal şartlarda çok daha yüksek fiyat segmentindeki modellerde karşılaştığımız iddialı donanımsal özellikleriyle gerçekten ilgi çekmeyi başarıyor.

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Karşınızda QCY Melobuds N65

QCY Melobuds N65, dış dünyayla bağınızı tamamen koparmak adına oldukça güçlü bir gürültü engelleme altyapısı sunuyor. Cihazda, şirketin "SkyDome Noise-Canceling Matrix V8+" adını verdiği tam sekiz adet mikrofondan oluşan özel bir matris sistemi yer alıyor. QCY’nin paylaştığı verilere göre bu donanımsal kurulum, 60dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) performansına ulaşabiliyor.

Kulaklık, çevre koşullarına göre otomatik olarak ayarlanan adaptif bir ANC sistemine sahip. Kullanıcılar isterlerse markanın mobil uygulaması üzerinden şeffaf mod, rüzgar gürültüsü azaltma gibi altı farklı manuel modu da seçebiliyor. Sesli görüşmeler sırasında ise bu mikrofonlar yapay zekâ algoritmalarıyla ortaklaşa çalışarak kullanıcının sesini izole ediyor ve 35 km/s hıza kadar olan rüzgar parazitlerini dahi engelleyebiliyor.

Ses kalitesi tarafında doğal yün fiberi ve kağıt karışımından üretilen kompozit bir diyaframa sahip SQ3+ dinamik sürücüler görüyoruz. Yüksek çözünürlüklü ses akışı için LDAC codec bileşenini destekleyen kulaklık, aynı zamanda Hi-Res Audio Wireless sertifikasına da sahip. Ayrıca mekânsal (uzamsal da deniyor) ses desteği de var. Kulaklığın içerisine entegre edilen 6 eksenli jiroskop, kullanıcının baş hareketlerini anlık olarak takip ediyor. Bu sayede sesin konumlandırılması kafanızı çevirdiğiniz yöne göre dinamik olarak ayarlanıyor. Tıpkı AirPods modellerinde olduğu gibi.

Melobuds N65 modeli, ANC kapalıyken tek şarjla 11 saat, ANC açıkken ise 6 saat kesintisiz oynatma süresi vadediyor. Şarj kutusu devreye girdiğinde toplam süre ANC kapalıyken 50 saate, ANC açıkken ise 27 saate kadar esniyor. Hızlı şarj desteğiyle 10 dakikalık şarj ile 2.5 saat pil ömrüne ulaşaibliyorsunuz. Bluetooth 6.0 teknolojisine sahip cihazın fiyatı ise yalnızca 38 dolar.