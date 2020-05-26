Qualcomm XR Başkanı Hugo Swart, Augmented World Expo etkinliği öncesinde geleceğin teknolojisi hakkında kendi tahminlerini paylaştı. Swart, tamamen bağımsız bir şekilde çalışan XR gözlüklerini 5/10 sene içinde göreceğimizi söyledi.

Günümüzde dünyanın önde gelen sanal ve artırılmış gerçeklik (VR/AR) cihazlarına güç veren Qualcomm, hâliyle bu konunun geleceği hakkında oldukça yararlı bilgiler paylaşıyor. Şirket, bu hafta düzenlenecek Augmented World Expo etkinliği öncesinde medyayı bilgilendirmek için hologram tabanlı konferans sistemi Spatial’ı da göstermiş oldu.

VR/AR teknolojisinin gelecekte nasıl olacağı hakkında bugüne kadar pek çok fikir duymuş olsak da bu fikirlerin gerçeğe dönmesi için birkaç ay değil birkaç yıl beklememiz gerekiyor ancak birçok donanıma yonga ve yazılımıyla güç veren Qualcomm, şimdiden temelleri oluşturmaya başladı.

Yeni XR sertifika programı tanıtıldı:

Önümüzdeki on yıl boyunca karma gerçeklik teknolojisinin standart tüketiciler ve iş dünyası için devrimsel bir teknoloji olması bekleniyor. Geleceğin teknolojisini bize gösteren ilk örnekler, bugüne kadar her zaman bilgisayara bağlanmış durumdaydı veya akıllı telefonlarımızı ekran olarak kullanıyordu ancak artık akıllı telefona bağlı ‘XR görüntüleyiciler’ de yavaş yavaş geliştirilmeye başladı.

Qualcomm, bugün Snapdragon işlemcili akıllı telefonlar için XR Optimized sertifika programını tanıttı. Şirket, tanıtım sırasında XR görüntüleyicisinin özelliklerini ve desteklenen yazılımları da paylaştı. Bugün itibarıyla Nreal ve Pico da dâhil olmak üzere 9 şirket, uyumlu bir donanım geliştirmek için çalışmalarına başlıyor. Bununla birlikte 15 dev operatör, Qualcomm’un XR görüntüleyici hareketini destekliyor.

Hugo Swart'ın gelecek hakkındaki tahminleri:

XR görüntüleyicilerin bir sonraki adımı kablosuz XR görüntüleyiciler olacak. Peki bu nasıl sağlanacak? Qualcomm XR Başkanı Hugo Swart’a göre Wi-Fi 6E teknolojisi, kablosuz VR ve AR görüntüleyicileri akıllı telefonlara veya bilgisayarlara bağlamak için kullanılacak.

Swart’ın tahminlerine göre bundan 1 veya 4 sene sonra kablolu XR görüntüleyicilerin yerini artık kablosuz olanlar alacak. Bu cihazlar kablosuz olmalarına rağmen işlemlerini ve 5G bağlantılarını bağlı oldukları cihaz üzerinden yapacak ancak bu süre boyunca bağımsız XR cihazları hafifleyecek olsa da tamamen ayrı bir gözlük olamayacak.

Tahminlerini paylaşmaya devam eden Swart, ayrıca gelecekte göreceğimiz XR gözlükleri hakkında da konuştu. Swart’a göre XR gözlükleri bundan 5 ya da 10 yıl sonra kendi işlem ve bağlantı gücüne sahip olacak. Yani artık XR teknolojisini kullanmak için herhangi bir akıllı telefon veya bilgisayar gerekmeyecek.