Minimal Phone, E-Ink ekranı ve fiziksel QWERTY klavyesiyle satışa sunuldu. Düşük güç tüketimi ve sade bir telefon deneyimi sunuyor.

Minimal Phone, E-Ink ekranı ve fiziksel QWERTY klavyesiyle geleneksel akıllı telefon anlayışından farklı bir alternatif olarak satışa sunuldu. Kitlesel fonlama kampanyasında 600.000 dolardan fazla destek toplayan cihaz, 399 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Ön sipariş süreci tamamlanan modelin, mart ayı itibarıyla yeni siparişlerinin gönderilmesi planlanıyor. E-Ink ekranı ve fiziksel klavyesiyle dikkat çeken telefon, sade bir dijital deneyim arayan kullanıcıları hedefliyor.

Minimal Phone özellikleri

Minimal Phone, 4.3 inç büyüklüğünde siyah-beyaz bir E-Ink ekrana sahip. Düşük enerji tüketimiyle öne çıkan bu ekran, yalnızca görüntü yenilendiğinde güç harcıyor ve uzun pil ömrü sağlıyor. Minimal Phone, MediaTek Helio G99 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Depolama kapasitesi, microSD kart desteği ile genişletilebiliyor.

Android 14 işletim sistemi ile çalışıyor ve Google Play Store erişimi sunuyor. Ancak E-Ink ekran teknolojisi nedeniyle bazı uygulamalar geleneksel ekranlara kıyasla daha yavaş çalışabilir. 35 tuşlu fiziksel QWERTY klavyesi, kısa tuş mesafesi ve titreşimli geri bildirim desteği ile yazı odaklı kullanıma uygun bir yapı sunuyor. Minimal Phone’un arka tarafında 16 MP çözünürlüklü bir kamera ve LED flaş yer alıyor. Ön tarafta ise isteğe bağlı 5 MP ön kamera seçeneği mevcut. Cihazın 3.000mAh kapasiteli bataryası, düşük güç tüketimi sayesinde tek şarjla birkaç gün boyunca kullanım imkanı sunuyor. 18W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.2 ve NFC yer alırken, 5G desteği bulunmuyor. ebble, Onyx ve Fusion olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Cihazda parmak izi sensörü, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası da bulunuyor. Minimal Phone, büyük ekranlı ve multimedya odaklı akıllı telefonlardan farklı olarak, dikkat dağıtmayan ve sade bir kullanım deneyimi sunmak isteyen kullanıcıları hedefliyor. E-Ink ekranı ve fiziksel klavyesi sayesinde, mesajlaşma ve not alma gibi yazılı içerik odaklı kullanımlar için tercih edilebilir.