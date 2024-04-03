1994 yılından beri izleyenlerin akıllarından çıkmayan Friends dizisinin neden bu kadar ünlü bir sitcom olduğunu hiç düşündünüz mü? Diziyi bu kadar unutulmaz yapan dizideki karakterlerin ta kendisi. İşte biz de bu karakterler arasında en sevilenlerden biri olan Rachel Green hakkında çok duymadığınız bilgileri derledik.

Friends dizisi, 1994 yılında ilk bölümünün yayımlanmasından itibaren günümüzde bile en çok izlenilen diziler arasında kalmayı başarmıştır. Dizideki her karakter çok farklı ve özel bir yere sahip olsa bile, aralarından birine duyulan hayranlık farklı bir tarafta. Bu karakter başarılı oyuncu Jennifer Aniston'un canlandırdığı Rachel Green'den başkası değil.

Rachel Green hakkındaki bilgileri düzenliğimiz bu listemize göz attığınızda Friends'i izlerken yaşadığınız o sıcaklığı tekrar hissedeceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz.

NOT: İçeriğimize geçmeden önce uyaralım, eğer Friends'i hâlâ izlemediyseniz içeriğimizde spoiler ile karşılaşabilirsiniz.

Friends karakteri Rachel Green kakkında bilgiler:

Ailesinden bağımsız ekonomik özgürlüğünü kazanmaya çalışan bir kadın.

Düğününden kaçarak hayata sıfırdan başlıyor.

Aslında Rachel Green karakteri için ilk önce Courteney Cox'a teklif gitmiş.

İlk senaryo taslağında Ross ve Rachel ilişkisi yokmuş.

Rachel Green tam bir moda ikonuydu.

Ailesinden bağımsız ekonomik özgürlüğünü kazanmaya çalışan bir kadın.

Tam adıyla Rachel Karen Green zengin bir cerrahın kızı. Ancak ekonomik olarak ailesine bağlı kalmak onun hoşuna gitmiyordu. New York'a taşındığında ilk işine Central Perk'te garsonluk yaparak başladı. İlerleyen zamanlarda ise Amerika'nın lüks mağaza zinciri olan Bloomingdale's ve Ralph Lauren'de çalıştı.

Düğününden kaçarak hayata sıfırdan başlıyor.

Rachel karakterinin ekonomik olarak ailesine bağlı kalmamak için New York'a taşındığından bahsetmiştik. Fakat bu kararın başlangıcı biraz farklı. Rachel sevmediği birisiyle evlendirilmek üzereyken kendi düğününden kaçarak Monica'nın evine geliyor. Friends dizisi işte tam da bu hikâyeyle başlıyor.

Aslında Rachel Green karakterini canlandırması için ilk önce Courteney Cox'a teklif gitmiş.

Friends'in yapımcısı, Rachel Green karakteri için araştırmalar yaparken Courteney Cox'un en uygun kişi olduğunu düşünmüş. Teklifi Courteney'e sunmuş ancak Courteney kabul etmemiş. Hatta Courteney Monica karakterini canlandırmak istediğini de belirtmiş. Bu karar için Courteney Cox'a teşekkür etmeliyiz, daha iyi bir karar olamazdı değil mi?

İlk senaryo taslağında Ross ve Rachel ilişkisi yokmuş.

Dizinin ilk senaryosunda Joey ve Monica karakterleri arasında yaşanan aşkın ön planda olması düşünülmüş. Ancak senaryo planlandığı gibi ilerlememiş. Fikir değiştirilerek Ross ile Rachel'ın ikonik ilişkisi ortaya çıkmış.

Rachel Green tam bir moda ikonuydu.

Doksanların unutulmaz tarzını Rachel karakteriyle bir kez daha görüyoruz. Hatta öyle ki günümüzde bile "Rachel Green Outfit" olarak birçok hesap ve tasarım var. Friends dizisinde 10 sezon boyunca Rachel'in garsonluktan hayali olan moda sektörüne geçişini izliyoruz aslında.

Yediden yetmişe herkesin sevdiği ve izledikçe kendimizi iyi hisettiren Friends'in unutulmaz karakteri olan Rachel Green hakkındaki bilgilerin sonuna geldik.Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda buluşabiliriz.

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