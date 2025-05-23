RAM'ler bilgisayarların âdeta her şeyidir ve kullandığınız RAM marka ve modeli oldukça önemlidir. Bu içeriğimizde mevcut RAM marka ve modelinizi nasıl öğreneceğinizi sizler için anlattık.

Bilgisayarınızın RAM markası ve modelini öğrenmek, RAM'lerinizi yükseltmeyi düşündüğünüzde, uyumluluk kontrolü açısından oldukça önemlidir. Dahası RAM'lerinizin diğer parçalarınız ve anakartınızla da uyumlu olması gerekir.

Yanlış bir RAM seçimi, bilgisayarınızda uyumluluk sorunlarına yol açabilir veya beklediğiniz performansı sunmayabilir. Bu nedenle bu içeriğimizde bilgisayarınızdaki mevcut RAM bilgilerini öğrenmenin yollarını anlatacağız.

Yazılımlar ile RAM marka ve modelini öğrenme

Bilgisayarınızın RAM bilgilerini öğrenmek için kullanabileceğiniz en pratik yollardan biri çeşitli yazılımlardır. Bu yazılımlar donanım bileşenleriniz hakkında detaylı bilgiler sunar.

CPU-Z

CPU-Z; bilgisayarınızın işlemcisi, anakartı, ekran kartı ve tabii ki RAM'i hakkında kapsamlı bilgi sunan ücretsiz ve popüler bir yazılımdır.

CPU-Z 'yi indirin ve kurun.

'yi indirin ve kurun. Yazılımı çalıştırdıktan sonra "SPD" (Serial Presence Detect) sekmesine tıklayın.

Bu sekmede her bir RAM yuvası için ayrı ayrı bilgiler göreceksiniz. Slot #1, Slot #2 gibi.

Hangi slota takılı RAM'in bilgilerini görmek istiyorsanız onu seçin. Burada Manufacturer (Üretici/Marka) ve Part Number (Model Numarası) gibi bilgileri bulabilirsiniz.

Speccy

Speccy, sisteminizdeki donanım hakkında genel bir bakış sunan bir başka faydalı yazılımdır.

Speccy 'yi indirin ve kurun.

'yi indirin ve kurun. Yazılımı açtığınızda sol menüden "RAM" veya "Memory" seçeneğine tıklayın.

Burada RAM'inizin boyutu, tipi (DDR4, DDR5 vb.), hızı ve genellikle markası ile modeli gibi detayları görebilirsiniz.

CMD ile RAM marka ve modelini öğrenme

Yazılım kurmak istemiyorsanız, Windows'un kendi içinde bulunan Komut İstemi (CMD) aracını kullanarak da bazı bilgilere ulaşabilirsiniz ancak bu yöntem genellikle yazılımlar kadar detaylı bilgi vermeyebilir.

Windows arama çubuğuna "cmd" yazın ve "Komut İstemi" uygulamasını yönetici olarak çalıştırın.

"wmic memorychip get manufacturer, partnumber" komutunu yazın ve Enter tuşuna basın.

Bu komut size RAM'inizin markasını (Manufacturer) ve model numarasını (PartNumber) gösterecektir.

Görev yöneticisi ile RAM marka ve modelini öğrenme

Windows'un Görev Yöneticisi de RAM hakkında temel bilgiler sunar ancak markasını ve modelini doğrudan göstermeyebilir. Daha çok genel durumu kontrol etmek için kullanılır.

Görev çubuğuna sağ tıklayın ve "Görev Yöneticisi"ni seçin (veya Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın).

"Performans" sekmesine tıklayın.

Sol taraftaki menüden "Bellek" seçeneğini seçin.

Burada RAM'inizin toplam boyutu, hızı ve kaç yuvanın kullanıldığı gibi bilgileri görebilirsiniz ancak RAM markası öğrenme işlemi için bu bölüm yeterli olmayacaktır.

Fiziksel kontrol ile RAM marka ve modelini öğrenme

Eğer yukarıdaki yazılımsal yöntemler size yeterli bilgiyi sağlamadıysa veya daha kesin sonuçlar arıyorsanız, bilgisayarınızı açıp RAM'lerinizi fiziksel olarak kontrol edebilirsiniz.

Uyarı: Bilgisayarınızın kasasını açmadan önce fişini çekin ve statik elektrik boşaltımı için gerekli önlemleri alın. Eğer bu konuda bilginiz veya deneyiminiz yoksa bu işlemi gerçekleştirmeyin.

Bilgisayarınızın kasasını açın.

Anakart üzerinde bulunan RAM yuvalarını bulun. RAM'ler genellikle uzun, dikdörtgen modüllerdir.

RAM modüllerinin üzerinde veya üzerindeki etiketlerde marka logosunu (örneğin Kingston, Corsair, Crucial, G.Skill vb.) ve model numarasını bulabilirsiniz. Bu bilgiler genellikle küçük yazılarla belirtilmiştir.

Neden RAM markası ve modelini öğrenmeliyim?

RAM yükseltmesi yaparken uyumluluğu kontrol etmek, arızalı bir RAM'i değiştirmek veya sadece sisteminiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için önemlidir. Yanlış bir RAM seçimi, bilgisayarınızda performans sorunlarına yol açabilir.

RAM'imin hızını nasıl öğrenebilirim?

CPU-Z ve Speccy gibi yazılımlar RAM'inizin hızını (örneğin 3200MHz, 3600MHz) detaylı bir şekilde gösterebilir. Görev Yöneticisi de "Bellek" sekmesinde hızı gösterir.

Bilgisayara uygun RAM nasıl bulurum?

Bilgisayarınıza uygun RAM'i bulmak için öncelikle anakartınızın desteklediği RAM tipini (DDR4, DDR5 vb.) ve hızını öğrenmelisiniz. Ardından mevcut RAM'inizin özelliklerine (kapasite, hız, voltaj) uygun bir RAM seçmelisiniz. Aynı marka ve model RAM kullanmak uyumluluk sorunlarını azaltır. Ayrıca anakartınızın desteklediği maksimum RAM kapasitesini de kontrol etmeniz önemlidir. Anakartınızın modelini öğrenip üreticisinin web sitesinden uyumlu RAM listesine bakmak en güvenli yoldur.