Dev oyun ekipmanı üreticisi Razer, bir konsept olarak tasarladıkları RBG aydınlatmalı N95 maskelerini hayata geçirerek piyasaya sürmek istediklerini açıkladı.

Razer’ın üretmiş olduğu oyun ekipmanlarının özellikle tasarım açısından bir hayli dikkat çektiğini kaçınılmaz bir gerçek. Chroma RGB aydınlatmalı ürünleri ile dikkat çeken marka, yine RGB aydınlatmalı, tekrar kullanılabilen yeni N95 maskelerinin yolda olduğunu açıkladı.

Son derece fütüristik bir tarza ve saklama kutusuna sahip olan yeni maskenin çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli değil ve Razer’ın Project Hazel adını verdiği bu ürünü sunabilmesi için ilk önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden resmi onay alması gerekiyor.

Maskenin ne zaman çıkacağı henüz kesinleşmedi

CES 2021 fuarında sürpriz bir şekilde tanıtılan Project Hazel adındaki maske, şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre aslında sadece bir konseptten ibaretti. Razer CEO’su Min-Lian Tang, bu konsepti hayata geçireceklerini ve N95 maskeyi en kısa zamanda piyasa sunmak istediklerini belirtti.

Yeni maskeye baktığımız zaman fütüristik tarzın sadece tasarıma değil donanıma da uygulandığını görüyoruz. RGB Chroma aydınlatmasına sahip olacak Project Hazel, çizilmeye ve su geçirmeye dayanıklı yapısı ile karşımıza çıkıyor.

Maske, iç kısımda bulunan mikrofonlar sayesinde kullanıcıya maskeyi çıkarmadan kolayca konuşabilme ve anlaşılabilme imkanı tanıyor. Hava karardığı zaman otomatik olarak ağız tarafında yanan ışıklar sayesinde de akşam saatlerinde maskeyi takan kişinin konuşmaya başladığı kolayca fark edilebiliyor.