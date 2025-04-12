Razer, bilgisayar oyunlarını mobil cihazlardan oynamayı mümkün kılan uzaktan oynama platformunu kullanıma sundu.

Razer, bilgisayar oyunlarını telefona ya da tablete taşımanın yolunu açan yeni platformu PC Remote Play’i resmen yayımladı. Artık PC’deki oyunlarını, bulunduğun yer fark etmeksizin mobil cihazlardan oynayabilmek mümkün.

Razer PC Remote Play’i kullanmak için Windows 11 yüklü bir bilgisayarın ve iOS 18 ya da Android 14 sürümüne sahip bir mobil cihazın olması yeterli. Uygulama hem App Store’da hem de Google Play’de yerini almış durumda. Ayrıca Razer Kishi başta olmak üzere birçok mobil oyun kumandasıyla da sorunsuz çalışıyor. Yani uzaktan oyun oynamak isteyenler için işlevsel bir seçenek sunuluyor.

Razer PC Remote Play, Steam ve Epic Games ile tam uyumlu çalışıyor

Moonlight altyapısı üzerine kurulan Razer PC Remote Play, oyunları cihazın ekran çözünürlüğü ve yenileme hızına göre otomatik olarak optimize edecek şekilde tasarlandı. Görüntü aktarımında AV1 video codec’ini kullanan platform, düşük gecikme süresi ve yüksek görüntü kalitesi sunmayı hedefliyor. Razer, kullanıcıların PC’deki oyunlarını mobil cihazları üzerinden başlatabildiklerini, ayarlarını yapabildiklerini ve kontrol düzenlerini kişiselleştirebildiklerini açıkladı. Ayrıca, oyun esnasında ekran kaydı alınabildiği ve bu görüntülerin paylaşılabildiği de paylaşıldı.

Razer, PC Remote Play’in Steam, Epic Games ve PC Game Pass gibi dijital oyun platformlarıyla uyumlu şekilde çalıştığını duyurdu. Platformun kullanılabilmesi için bilgisayarda Razer Cortex, mobil cihazda ise Razer Nexus uygulamasının yüklü olması gerektiğini açıkladı. Şirket, yeni sistemin, PC oyunlarını farklı cihazlarda oynamak isteyen kullanıcılar için alternatif bir kullanım deneyimi sunduğunu belirtti. Desteklenen işletim sistemleri ve oyun kumandaları sayesinde, farklı senaryolara uygun esnek bir yapı sağlandığını da ifade etti.