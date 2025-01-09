Realme 14 Pro+, 6.83 inç OLED ekran, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve 6000mAh batarya gibi güçlü özelliklerle tanıtıldı.

Realme, yeni akıllı telefonu Realme 14 Pro+'ı tanıttı. Realme 14 Pro+ kavisli OLED ekranı, gelişmiş kamera özellikleri ve yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Realme 14 Pro+'ın küresel lansmanının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen Realme 14 Pro+'ın global satışı öncesi fiyat bilgisi ve teknik detayları da merak konusu oldu.

Realme 14 Pro+ öne çıkan özellikleri

Realme 14 Pro+, 6.83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli bir OLED ekrana sahip. Ekran, 1.6mm inceliğindeki çerçeveleri ve 3840Hz PWM karartma teknolojisi ile hem şık hem de konforlu bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilmiş olup 12GB RAM ve Android 15 tabanlı realme UI 6.0 ile geliyor.

Realme 14 Pro+ teknik özellikleri:

Ekran: 6.83 inç (2800 x 1272 piksel) kavisli AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz PWM karartma

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3 (4nm), Adreno 720 grafik birimi

RAM ve Depolama: 12GB LPDDR4X RAM, 256GB/512GB UFS 3.1 depolama

Arka Kamera: 50MP ana kamera (Sony IMX896, OIS), 8MP ultra geniş açı, 50MP periskop telefoto (3x optik, 120x dijital zoom)

Ön kamera: 32MP selfie kamerası

Batarya: 6000mAh, 80W hızlı şarj (SuperVOOC)

Dayanıklılık: IP69, IP68, IP66 suya ve toza dayanıklılık

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

Realme 14 Pro+ fiyat bilgisi: