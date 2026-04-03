120 Hz Ekran, 7000 mAh Bataryalı Telefon realme 16 5G Tanıtıldı

Uygun fiyata 120 Hz ekran ve 7000 mAh batarya gibi özellikler sunan realme 16 5G tanıtıldı.

Özellikle büyük bataryaya sahip telefonlarıyla son zamanlarda büyük dikkat çekmeyi başaran Çinli akıllı telefon devi realme, şimdi de realme 16 5G ismi verilen yepyeni bir modelini tanıttı. Şirket, realme 16 5G ismi verilen, özellikle genç kullanıcılarına yönelik yeni telefonunu resmen bizlerle buluşturdu.

realme 16 5G modeli, arka tarafında Google Pixel, iPhone Air gibi cihazları andıran soldan sağa uzanan yatay pil şeklinde bir kamera kurulumuyla geliyor. Ön tarafta ise delikli bir ekran tasarımı görüyoruz.

Karşınızda realme 16 5G

Cihazda 6,57 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 4200 nit maksimum parlaklığa sahip AMOLED bir ekran var. Cihaz, MediaTek’in Dimensity 6400 Turbo işlemcisinden güç alıyor. Ona 8**/12 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 depolama** eşlik ediyor.

Cihazın arka tarafında Sony’nin IMX852 sensörünü içeren 50 MP’lik bir arka kamera ve 2 MP’lik bir yardımcı lens var. Önde ise yine 50 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Cihaz, 60W hızlı şarj destekli 7000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip. Kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 7.0 ile çıkıyor. Başlangıç fiyatı ise 313 dolar olarak açıklandı. En üst seviye versiyon 12/256 GB’ta fiyat 367 dolara çıkıyor.