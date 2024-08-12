Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte C63 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment özelliklere sahip bütçe dostu bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan C63 5G, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
realme C63 5G, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 625 nit tepe parlaklık değerine sahip bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Delikli yapıdaki ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. realme C63 5G'nin yan panelinde ise parmak izi okuyucu sensörü görüyoruz.
Karşınızda realme C63 5G
realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 tabanlı realme UI 5.0 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, hızlı şarj desteği sunmayan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi.
Telefonun arka kısmına baktığımızda 32 MP çözünürlük sunan tek bir ana kamera görüyoruz. Bu ana kamera, telefonun dört tane kamerası varmış gibi görünmesini sağlayan bir çerçevenin içerisinde yer alıyor. realme, kameranın yapay zekâ ile desteklendiğini açıkladı.
realme C63 5G teknik özellikleri
|Ekran
|6.67 inç, HD+ (1604 x 720 piksel), 625 nit, 120 Hz
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|4-6-8 GB (LPDDR4x)
|Depolama
|64-128 GB (UFS 2.2)
|Ön Kamera
|8 MP (f/2.0)
|Arka Kamera
|32 MP (f/1.85)
|İşletim Sistemi
|Android 14 (realme UI 5.0)
|Batarya
|5.000 mAh (10W)
|Boyutlar
|165.6 x 76.1 x 7.94 mm
|Ağırlık
|190 gram
realme C63 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|4 GB + 128 GB
|130 dolar
|6 GB + 128 GB
|140 dolar
|8 GB + 128 GB
|155 dolar