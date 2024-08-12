realme, uygun fiyatlı telefonu C63 5G'yi duyurdu. Günlük kullanımda ihtiyacı karşılayacak özelliklere sahip telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte C63 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segment özelliklere sahip bütçe dostu bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan C63 5G, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

realme C63 5G, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 625 nit tepe parlaklık değerine sahip bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. Delikli yapıdaki ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. realme C63 5G'nin yan panelinde ise parmak izi okuyucu sensörü görüyoruz.

Karşınızda realme C63 5G

realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 tabanlı realme UI 5.0 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, hızlı şarj desteği sunmayan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi.

Telefonun arka kısmına baktığımızda 32 MP çözünürlük sunan tek bir ana kamera görüyoruz. Bu ana kamera, telefonun dört tane kamerası varmış gibi görünmesini sağlayan bir çerçevenin içerisinde yer alıyor. realme, kameranın yapay zekâ ile desteklendiğini açıkladı.

realme C63 5G teknik özellikleri

Ekran 6.67 inç, HD+ (1604 x 720 piksel), 625 nit, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4-6-8 GB (LPDDR4x) Depolama 64-128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 32 MP (f/1.85) İşletim Sistemi Android 14 (realme UI 5.0) Batarya 5.000 mAh (10W) Boyutlar 165.6 x 76.1 x 7.94 mm Ağırlık 190 gram

realme C63 5G fiyatı: