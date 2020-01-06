Realme'nin bir süredir söyletileri dolaşan yeni telefonu duyuruldu. Giriş-orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkan Realme 5i, 160 dolar fiyat etiketine sahip ve 9 Ocak itibarıyla da tüketiciler tarafından satın alınabilecek.

Çinli teknoloji devi Realme'nin uzun süredir konuşulan yeni telefonu 5i, bugün itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Şirket, Vietnam'da düzenlediği bir etkinlikle 5i'yi duyurdu ve 9 Ocak itibarıyla da tüketicilerin, bu akıllı telefonları satın alabileceğini ifade etti. Böylelikle Realme, 5 serisindeki üçüncü akıllı telefonunu da tüketicilerle buluşturmuş oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Realme 5i, 6.5 inç boyutundaki bir ekranla birlikte geliyor. Küçük bir çentiğe sahip olan HD+ çözünürlüğündeki ekran, tüketicilere 8 MP çözünürlüğündeki bir ön kamera sunuyor. Arka kısmında dörtlü kamera kurulumuna sahip olan Realme 5i, tüketicilere sırasıyla 12 MP, 8 MP, 2 MP ve 2 MP çözünürlük sunuyor.

Realme 5i, 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemciden güç alan bir model olarak karşımıza çıkıyor. 3 GB RAM ve 32 GB de depolama alanıyla desteklenen akıllı telefon, sahip olduğu microSD desteği ile tüketicilere 256 GB'ye kadar depolama alanı sunabiliyor. Böylelikle kullanıcılar, depolama alanında herhangi bir sorun yaşamamış oluyorlar.

Android 9 tabanlı ColorOS 6.1 ile çalışan Realme 5i, telefonun arka kısmında bulunan bir de parmak izi okuyucuya sahip. Tüketiciler, bu telefona sahip oldukları takdirde 3.5 mm'lik kulaklık kullanabildikleri gibi, sahip olduğu Bluetooth 5 desteği sayesinde güncel kablosuz kulaklıkları da kullanabiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak 5.000 mAh bataryası bulunan telefon, 10 watt şarj desteği sunuyor.

Realme 5i teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç boyutunda, 1600 x 720 piksel) HD+ çözünürlük

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemci

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh (10 watt)

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou

İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.1

Boyutlar: 165.4 x 75.6 x 9.3 mm

Ağırlık: 198 gram

Realme 5i fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Realme 5i'nin fiyatı ise 160 dolar (yaklaşık 950 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Realme 5i'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve hangi ülke pazarlarında yer alacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.