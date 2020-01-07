Realme, Giriş Seviyesi Yeni Telefonu Realme C2s'yi Tanıttı

Çin merkezli teknoloji firması Realme, başlangıç seviyesi yeni telefonu Realme C2s'yi tanıttı. Esasında Realme C2'nin geliştirilmiş versiyonu olması beklenen Realme C2s, aynı telefonun Tayland pazarı için yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Asya pazarının yükselen markalarından olan Çin merkezli Realme, Realme C2s adı verilen yeni telefonunu tanıttı. Telefonun tanıtımına özel olarak herhangi bir etkinlik ya da basın lansmanı düzenlemeyen Realme, böylece yeni telefonunu sessiz sedasız bir şekilde tanıtmış oldu.

Cihazın ismine bakacak olursak Realme C2s’nin, geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan C2 modeline ek birkaç özellikle gelmesi gerekiyordu ancak işler pek de öyle değil. Esasında Realme C2 ile aynı özellikleri taşıyan C2s, yalnızca C2’nin Tayland pazarı için isim değişikliği yapılmış bir versiyonu.

Realme C2s, gücünü Helio P22'den alıyor:

Bütçe dostu bir telefon olan Realme C2s, tıpkı C2 modelinde de olduğu gibi 6,1 inçlik HD+ çentikli bir ekrana sahip. 3 GB RAM ve 32 GB dâhili depolama alanı da telefonun giriş sınıfı bir cihaz olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Cihaza gücünü veren yonga setiyse MediaTek'in Helio P22 işlemcisi.

Kamera kısmında ikili arka kamera kurulumuyla gelen C2s, 13 MP'lik ana sensör ve 2 MP’lik derinlik sensörünün yanı sıra ön tarafta 5 MP’lik bir de selfie kamerasına sahip. Telefon, yazılım tarafında ColorOS 6.0 ile gelen C2’nin aksine Android Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile geliyor. Bu da iki akıllı telefon arasındaki tek farkı oluşturuyor.

Realme C2s özellikleri: