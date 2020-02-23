OPPO Find X2 Serisinin Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

OPPO başkan yardımcısı Shen Yiren, yakın zamanda Find X2 serisi adına önemli bilgiler sağladı. Weibo üzerinden paylaşılan bilgiler, serinin üyelerinin güçlü kameralarıyla beraber birçok özelliğini kamuoyuna ulaştırdı.

OPPO Find X2, özellikle geçen sene popülerleşmiş olan OPPO’nun en çok beklenen telefonlarından biri. Kendinden önceki Find X modeli, senesine göre oldukça iyi kameralı; güçlü özelliklere sahip bir telefondu. Bu yüzden Find X2’ye olan güven ve talep oldukça fazla oldu. OPPO’cuların beklediği yeni model hakkında yeni bilgiler yakın zamanda ortaya çıktı.

OPPO başkan yardımcısı Shen Yiren, dün Weibo’da yaptığı açıklamalarla Find X2 serisi hakkında birçok belirleyici ifadede bulundu. Yiren’in açıklamalarına göre önümüzdeki hafta hazırlıklarına başlanacak seriye ait telefonların kamera özellikleri, Weibo üzerinden bildirildi.

OPPO Find X2

Bilgilerin paylaşıldığı kaynağa göre standart Find X2 modeli, arka tarafından üçlü bir kamera kurulumu barındıracak. Bu kurulumun ana sensörü 48 megapiksel çözünürlüğünde olmakla beraber, diğer iki sensörün biri 12 ve diğeri 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ön kamera ise ‘kamera deliği’ tasarımıyla ekranın sol üst kısmında bulunacak.

Cihazın kamera haricinde bildirilen özellikleri ise şu şekilde: OPPO Find X2, 4.200 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Telefonun 6,7 inç büyüklüğündeki ekranı, 3168x1440 çözünürlüğe ve 120 FPS yenilenme hızına sahip olacak.

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 ve OPPO Find X2 Pro aslında tasarım bakımından birbirine çok yakın olacak. 65 watt hızlı şarj özelliğine sahip olan telefon, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyle çalışacak. Ancak asıl söz konusu fark kamera yönünden olacak.

Yine üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip telefonun sensörlerinin çözünürlükleri biraz daha farklı olacak. Arka kamera kurulumunda 48 megapiksellik ana sensörün yanı sıra, 48 megapiksellik bir sensör daha bulunacak. Daha düşük çözünürlüklü olan diğer sensör, 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Cihazın ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğüyle oldukça iddialı bir telefon ortaya koyacak.