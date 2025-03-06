Reddit, platformda paylaşım yapmayı kolaylaştıran yeni araçlarını duyurdu. Güncellenen özellikler, topluluk seçimi ve gönderi kontrolü sunuyor.

Reddit, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla bir dizi yeni araç sundu. Yeni gelen araçlar kullanıcıların doğru toplulukları bulmasına, gönderilerinin kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmesine ve platformda nasıl daha verimli paylaşım yapabileceklerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Reddit, kullanıcıların platformda daha kolay paylaşım yapabilmesi için yeni araçlarını duyurdu. İşte detaylar!

Paylaşım yapabilmeyi daha da kolaylaştıracak

Reddit’in duyurduğu yeni özelliklerden biri “Topluluk Önerileri” oldu. Kullanıcılar artık bir gönderi oluşturduklarında, paylaşım için en uygun subreddit’i seçmekte zorlanırlarsa sistem onlara içeriklerine en uygun toplulukları önerecek. Bununla birlikte “Gönderi Kontrolü” özelliği sayesinde, bir paylaşımın kurallara aykırı olup olmadığı gönderi yayınlanmadan önce kontrol edilebilecek. Kullanıcılar paylaşım ekranındaki sihirli değnek simgesine tıklayarak bu aracı kullanabilecek.

Platforma eklenen bir diğer özellik ise kaldırılan içeriklerin farklı bir subreddit’te tekrar paylaşılabilmesini sağlıyor. Bir paylaşım belirli bir topluluğun kurallarına uymadığı için kaldırıldığında, Reddit kullanıcılara alternatif subreddit önerileri sunacak. Ayrıca kullanıcılar bir topluluğa katkı sağlamak istediklerinde ancak belirli kriterleri karşılamadıklarında, Reddit onlara nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda rehberlik edecek. Örneğin yeterli karma puanına sahip olmayan bir kullanıcıya daha fazla paylaşım yapması veya yorum yazması gerektiği belirtilecek.

Reddit’in “Gönderi İstatistikleri” özelliğini güncellediği belirtildi. Kullanıcıların artık paylaşımlarının aldığı görüntülenme, beğeni ve paylaşım sayılarını daha detaylı şekilde inceleyebileceği aktarıldı. Bu verilerin hangi tür içeriklerin daha fazla etkileşim aldığına dair kullanıcıların daha net bir fikir edinmesini sağlayacağı belirtildi. Yeni araçların bugünden itibaren mobil ve masaüstü platformlarda tüm Reddit kullanıcılarının erişimine açıldığı duyuruldu.