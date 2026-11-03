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Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan Telefon Xiaomi Redmi M100 Pro Tanıtıldı

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Xiaomi, M serisi ailesini genişleterek uygun fiyata üst düzey özellikler sunan yeni telefonu Redmi M100 Pro’yu tanıttı.

Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan Telefon Xiaomi Redmi M100 Pro Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Redmi, düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, uygun fiyatlı bir telefon olarak nitelendirebileceğimiz M100 Pro modelini duyurdu.

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Arkasında ortaya yerleştirilen kamera adası, önünde ise delikli ekran tasarımıyla gelen yeni Redmi M100 Pro modeli, düşük fiyatına rağmen çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılayacak gelişmiş özellikleri bünyesinde bulunduruyor.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan Telefon Xiaomi Redmi M100 Pro Tanıtıldı
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Redmi M100 Pro özellikleri

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Ekran 6,67 inç, 1220x2712 piksel, 120 Hz, 3000 nit, OLED
İşlemci Dimensity 7300-Ultra
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5000 mAh (45W)
İşletim sistemi HyperOS

Redmi M100 Pro, ön yüzünde 6,67 inç boyutunda kavisli bir OLED panel taşıyor. 1220x2712 piksel çözünürlük sunan bu 1.5K ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ve yerel düzeyde 3.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor. Ekranın fiziksel darbeler ile çizilmelere karşı korunması görevini ise Corning Gorilla Glass Victus 2 üstleniyor. Cihazın gövde yapısı incelendiğinde yaklaşık 8,2 mm kalınlık ve 190 gram ağırlık değeriyle karşılaşıyoruz. IP68 dayanıklılığı da unutmayalım.

Telefon, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300-Ultra işlemcisinden alıyor. Bu yonga setine 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı eşlik ediyor. 45W destekli 5000 mAh bataryaya sahip cihaz, arkasında OIS destekli 50 MP çözünürlükte ana kamera, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro olmak üzere 3’lü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 20 MP’lik selfie kamerası bizi karşılıyor. Telefonun başlangıç fiyatı 350 dolar olarak açıklandı.

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