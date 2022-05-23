MediaTek, orta segment telefonlara hayat verecek yeni işlemcilerini duyurdu. "Dimensity 1050 5G", "Dimensity 930 5G" ve "Helio G99" olarak isimlendirilen işlemciler, sahip oldukları özelliklerle telefonları üst seviyeye yaklaştıracak.

Tayvan merkezli yarı iletken devi MediaTek, düzenlediği bir etkinlikte üç yeni mobil işlemci duyurdu. "Dimensity 1050 5G", "Dimensity 930 5G" ve "Helio G99" olarak isimlendirilen bu işlemciler, akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Zira her üç model de orta segment telefonları üst segmente yakınlaştıracak özelliklere sahip.

MediaTek'in yeni işlemcilerinin her üçü de TSMC'nin 6 nm üretim sürecine sahipler. Ayrıca her üç modelde de yeni nesil depolama ve RAM teknolojilerine destek veriliyor. İşlemcilerin kamera desteklerine baktığımızda da 108 MP'ye kadar sensörler için uygun olduklarını görüyoruz. Gelin lafı daha fazla uzatmadan MediaTek'in yeni işlemcilerine tek tek bakalım.

Karşınızda MediaTek Dimensity 1050 5G

MediaTek Dimensity 1050 5G, 2,5 GHz hızında 4 ARM Cortex-A78 çekirdeği ile 2,0 GHz hızında çalışan 4 ARM Cortex-A55 CPU çekirdeği ile geliyor. Bu işlemci, ARM Mali-G610 MC3 GPU'yu da beraberinde getiriyor. FHD+ çözünürlükte 144 Hz'ye kadar yenileme oranı sunan işlemci, LPDDR4 ve LPDDR5 RAM ile UFS 2.1 ve UFS 3.1 depolama alanı teknolojilerine destek veriyor. İşlemcinin çift frekanslı GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Dimensity 1050 5G'nin kamera özelliklerine baktığımızda; bu işlemcinin kullanıldığı telefonlarda 108 MP'ye kadar kamera sensörlerinin kullanılabileceğini görüyoruz. Telefon şirketleri, 20 MP + 20 MP şeklindeki ikili kamera kurulumlarında eşzamanlı görüntü işleme teknolojilerini kullanabilecekler. Bu işlemcinin kullanıldığı akıllı telefonlarda 30 fps'de 4K video kayıtları yapılabilecek.

MediaTek Dimensity 930 5G ise şu özellikleri sunuyor

Dimensity 930 5G'nin özelliklerine baktığımızda, 2,4 GHz'de çalışan 2 ARM Cortex-A78 çekirdeği ile 2,0 GHz'de çalışan 6 ARM Cortex-A55 çekirdeğini görüyoruz. IMG BMX-8-256 GPU ile desteklenen işlemci FHD+ çözünürlükte 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunuyor. LPDDR4X ve LPDDR5 RAM ile UFS 2.1 ve UFS 3.1 depolama alanı teknolojilerine destek veren işlemci, çift frekanslı GPS, Wi-Fi 6, çift SIM, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C gibi özelliklere sahip.

MediaTek Dimensity 930 5G de 150 5G gibi 108 MP'ye kadar kamera sensörü desteği sunuyor. Ayrıca bu işlemcide de 30 fps'de 4K video çekimleri yapılabilecek.

Giriş seviye 4G telefonları orta segmente çıkaracak işlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99, 4G destekli telefonlar için geliştirilen bir işlemci. 2,2 GHz'de çalışan 2 ARM Cortex-A76 çekirdeği ile 2,0 GHz'de çalışan 6 ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip olan işlemci, ARM Mali-G57 MC2 GPU ile geliyor. LPDDR4X RAM ve eMMC 5.1 ya da UFS 2.2 depolama teknolojisine destek veren işlemci, FHD+ çözünürlükte 120 Hz ekran tazeleme oranı sunuyor. Çift frekanslı GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve USB Type-C gibi özellikler de MediaTek Helio G99'da karşımıza çıktı.

Akıllı telefon şirketleri, bu işlemcileri kullanarak 108 MP kameralar kullanabilecekler. Ayrıca sıfır gecikmeye sahip 32 MP kamera sensörleri ya da 16 MP + 16 MP şeklindeki kamera kurulumları da eşzamanlı görüntü işleme desteği sunacak. Kullanıcılar, 120 fps'ye kadar FHD, 30 fps'ye kadar 4K video çekimleri yapabilecekler.