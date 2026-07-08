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Türkiye'ye de Gelecek Redmi Note 17'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı, Resmî Tasarımı Paylaşıldı

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Türkiye'ye de gelmesi beklenen Redmi Note 17 serisinin tanıtım tarihi açıklandı, resmî tasarımı paylaşıldı.

Türkiye'ye de Gelecek Redmi Note 17'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı, Resmî Tasarımı Paylaşıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi’ye bağlı Redmi markası, özellikle sunduğu uygun fiyatlı telefonlarıyla Türkiye’de de çok ilgi gören bir markaydı. Şirketin yeni telefonları Redmi Note 17 serisi de büyük heyecanla bekleniyordu. Bu cihazların ülkemize gelme ihtimali bir hayli fazla.

Şimdi ise Redmi Note 17 ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Çinli teknoloji devi, Redmi Note 17 serisinin ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Aynı zamanda telefonların resmî tasarımlarını da bizlerle buluşturdu.

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Türkiye'ye de Gelecek Redmi Note 17'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı, Resmî Tasarımı Paylaşıldı
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Ekran Resmi 2026-07-08 10.49.37

Redmi Note 17 serisi, 14 Temmuz’da tanıtılacak

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Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Note 17 ve Note 17 Pro modelleri, 14 Temmuz Salı günü Çin’de gerçekleştirilecek bir lansman ile resmen tanıtılacak. Telefonlar Çin’de tanıtılacak olsalar da daha sonra Türkiye de dahil global olarak satışa sunulacaklar.

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Resmî tasarım görsellerine baktığımızda birkaç gün önce ortaya çıkan sızıntının doğru olduğunu görüyoruz. Standart Note 17 modelinde arkada tekli kamera yer alacak. Pro’da ise **ikili kamera **göreceğiz. Her iki telefon da sol üste yerleştirilen bir kamera adası ve önde delikli ekran tasarımıyla gelecek.

Bunun yanı sıra teaser görseller, telefonlarda yepyeni bir açık mavi renk göreceğimizi de gözler önüne seriyor. Redmi, Pro modelin Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip olacağını da doğruladı. Bunun yanı sıra IP69 suya ve toza dayanıklılık da sunacak.

Ekran Resmi 2026-07-08 10.49.37

Sızıntılara göre hem standart Note 17 hem de Note 17 Pro modellerinin ikisinde de 6,83 inçlik 1.5K çözünürlüklü OLED ekran göreceğiz. Standartta Snapdragon 6s Gen 4, Pro’da ise Snapdragon 6 Gen 5 işlemci yer alacak. Note 17’de 50 MP, Pro’da 200 MP ana kamera yer alırken iki telefonda da 9000 mAh’lik bataryanın bulunması bekleniyor.

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