Redmi Note 7 Pro, Snapdragon 675'i Bünyesinde Barındıracak

Redmi'nin yeni amiral gemisi olacak Note 7 Pro, bünyesinde yeni Snapdragon 675'i barındıracak.

Redmi Note 7’nin başarılı çıkışından sonra Xiaomi, daha güçlü bir telefonu çıkarmayı planlıyor. Redmi Note 7 Pro, şubat ayının ilerleyen zamanlarında çıkacak gibi görünüyor.

Weibo’nun açıkladığı yeni bilgilerde telefonun önemli özellikleri açığa çıktı. Remi Note 7 gibi 48 MP’lik bir kameraya sahip olacak telefon, Redmi Note 7’nin aksine Sony’nin IMX586 sensörünü kullanacak. Bilinen en önemli özellik ise telefonun yeni Snapdragon 675 yonga setini kullanacak olması.

Yeni SoC (Çip Üzerinde Sistem), Snapdragon 710’dan biraz daha güçlü bir yonga ancak fiyatı uygun tutmak amacıyla Qualcomm daha yavaş bir GPU tercih etti.

Fiyat performans ürünü olarak bilinen cihazın fiyatının ise 205 ila 220 dolar arasında olması bekleniyor. Bu da Türkiye’de vergiler hariç 1100 - 1175 arasında bir fiyata geliyor.