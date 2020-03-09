Redmi Note 9 Pro'nun Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, bu ay içerisinde Redmi Note 9 serisini tanıtacak. Şirket, cihaz konusunda ser verip sır vermese de FCC sertifikasında ortaya çıkan bilgiler, cihazın donanım özellikleriyle ilgili bazı ipuçları veriyor.

Akıllı telefon dünyasının son dönemlerde yükselen firmalarından bir tanesi olan Xiaomi’nin alt markası Redmi, 12 Mart 2020’de Redmi Note 9 serisini tanıtacak. Şirket, Redmi Note 9 konusunda bilgi paylaşmasa da bazı söylentilere göre seri; Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max olarak iki modelle piyasaya sürülecek.

Bugünse Redmi Note 9 Pro olduğu iddia edilen cihazın Federal İletişim Kurulu (FCC) sertifikası ortaya çıktı. Peki FCC’nin sitesinde yer alan bilgiler, bize cihazla ve cihazın özellikleriyle ilgili neler anlatıyor; gelin hep birlikte bakalım.

Redmi Note 9 Pro'nun FCC sertifikası:

FCC sertifikalarında ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 9 Pro olduğu iddia edilen cihazın model numarasının M2003J6A1G olduğu görülüyor. Sertifikadan Redmi Note 9 Pro’nun 4.920 mAh bataryaya sahip olduğu ve bu bataryayı 30 W hızlı şarjla doldurabildiği anlaşılıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisinin çıkaracağı bu yeni cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkacak ancak cihazda şirketin kendine göre özelleştirdiği arayüzü MIUI 11 yer alacak.

Redmi Note 9 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 720G yonga setinden alacak. Cihazın RAM boyutuysa 6 GB olacak. Geekbench testine bakacak olursak Redmi Note 9 Pro'nun tek çekirdekte 569, çoklu çekirdekteyse 1.755 puan aldığı biliniyor.

Şu an için Xiaomi Redimi Note 9 Pro’ya dair bilinenler bunlarla sınırlı ancak cihazın çıkış tarihine çok az bir süre kalması sebebiyle bazı yeni bilgilerin ortaya çıkma ihtimali de oldukça yüksek. Peki siz Redmi Note 9 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz?