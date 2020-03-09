Xiaomi Mi A2 Lite, Android 10 Güncellemesini Almaya Başladı

Xiaomi Mi A2 Lite için Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı. Android One programında yer alan akıllı telefon, Android 10 özelliklerinin yanı sıra ek yeniliklere kavuştu.

Xiaomi, Redmi 6 Pro'yu 2018'in ilk yarısında piyasaya sürdü ve daha sonra telefonu, stok Android Oreo ile Mi A2 Lite olarak yeniden satışa sundu. Şirket, 2019'un başlarında Mi A2 Lite'ı Android Pie'a geçirdi ve şimdi de bazı bölgelerde telefonları Android 10'a güncellemeye başladı.

Xiaomi, Android 10 güncellemesini V11.0.2.0.QDLMIXM sürüm numarasıyla yayınlıyor. Güncellemeyle ilgili bilgiler MIUI forumlarındaki Mi A2 Lite Yönetim Ekibi ve moderatörler tarafından onaylandı. Eğer Mi A2 Lite cihazlarda Android 10'a bağlı herhangi bir sorun bulunmazsa, güncelleme yakında daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.

Mi A2 Lite, Android 10 ile birlikte Karanlık Mod'a, yeni gezinme hareketlerine ve Google'ın işletim sisteminin son sürümü için tanıttığı diğer tüm işlevlere kavuşuyor. Kullanıcıların herhangi bir uygulamada videolara, podcast'lere ve sesli mesajlara tek bir dokunuşla otomatik olarak altyazı eklemesini sağlayan Live Caption özelliği de yeni güncellemeyle birlikte geliyor.

Tüm bu yeni özelliklerin yanı sıra Mi A2 Lite'ın Radio FM uygulaması, Qualcomm tarafından geliştirilen benzer bir uygulama ile değiştiriliyor. Güncellemedeki diğer küçük özellikler arasında; işitme cihazları için doğrudan ses akışı desteği ve cinsiyete dayalı emojiler de var.

Xiaomi, yakın zamanda Mi A3 için Android 10 güncellemesini geri çekmişti. Mi A3 sahipleri, güncellemeden sonra uygulama çökmeleri, yanıt vermeyen ekran ve parmak izi sensörü gibi sorunlarla karşılaşmıştı.

Xiaomi Mi A2 Lite Özellikleri: