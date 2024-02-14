Xiaomi, "giriş seviyenin de giriş seviyesi" diyebileceğimiz Redmi A3'ü tanıttı. Çok uygun fiyatlar ve düşük özelliklerle çıkış yapan telefon, premium cihazları andıran bir arka tasarıma sahip.

Xiaomi, bugün Redmi markası altında “A3” ismi verilen yepyeni telefonunu duyurdu. Geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılan Redmi A2’nin halefi olarak gelen cihaz, giriş seviyesinde ve bütçe dostu bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi A3, uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen tasarım tarafında premium telefonları andıran bir görünümle geliyor. Teknik özellikler tarafında ise önceki nesle kıyasla bazı küçük iyileştirmelere sahip. Ancak çok bir beklentiyle yaklaşmamak gerek çünkü fiyatı gerçekten çok ucuz.

Redmi A3 böyle gözüküyor:

Redmi A3’ün ön tarafında çentikli ekran tasarımı bizi karşılıyor. Parmak izi okuyucusu güç tuşuna yerleştirilmiş. Arkayı çevirdiğimizde ise yuvarlak bir kamera kurulumu görüyoruz. Xiaomi 13 Ultra’yı andıran bu kısım, telefonun giriş seviye değil de sanki üst seviyelerde bir cihaz gibi görünmesini sağlıyor. Cihazın 6,71 inç HD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla geldiğini belirtelim. Geçen yılki telefon 60 Hz ile çıkmıştı. Burada bir iyileştirme var.

Redmi A3, Helio G36 işlemciyi bünyesinde barındırıyor. Yani geçen senekiyle aynı. Ancak en alt seviye modelin RAM’i 3 GB’a, en üst seviyeninki ise 6 GB’a çıkarılmış. Orta model ise 4GB RAM’le gelecek. A2’de 2/3/4 GB RAM sunulduğunu belirtelim. Depolama ise 64 ve 128 GB. Kısacası A3'ün içi, en giriş seviyedeki bir Android telefondan bekleyeceğiniz özelliklerle dolu.

Kamera tarafının da aynı şekilde pek etkileyici bir yanı yok. Görüntü premium cihazları andırsa da içinde pek bahsedecek bir şey bulunmuyor. Arkada 8 MP’lik bir ana kamera ve yardımcı sensör var. Önde ise 5 MP’lik selfie kamerası. Android 14 ile kutudan çıkacak cihazın 10W destekli 5000 mAh bataryayla geldiğini ekleyelim.

Redmi A3 teknik özellikleri:

Ekran 6,71 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek Helio G26 RAM 3/4/6 GB Depolama 64/128 GB Arka Kamera 8 MP Ön Kamera 5 MP Batarya 5000 mAh (10W) İşletim Sistemi Android 14

Redmi A3 fiyatı:

3 GB + 128 GB 87 dolar 4 GB + 128 GB 100 dolar 6 + 128 GB 111 dola

Xiaomi Redmi A3, 23 Şubat'ta Hindistan'da satışa çıkacak. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili henüz bir bilgi yok.