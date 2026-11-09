Renault, Kasım 2026 döneminde binek, SUV, hibrit ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı avantajlar sunuyor. İşte Renault'nun Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Renault Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almak isteyenlere farklı satış kampanyaları sunuyor. Markanın kampanyaları arasında Yeni Clio için faizsiz kredi fırsatı, Boreal için özel başlangıç fiyatı, Duster ve Megane Sedan için nakit alım avantajları bulunuyor.

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Peki Renault Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Renault modellerinde kampanya var? İşte Renault Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Renault Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Clio 1.830.000 TL - R5 E-Tech Elektrikli 2.140.000 TL - Captur 2.325.000 TL - Duster 1.865.000 TL - Megane E-Tech Elektrikli 2.386.000 TL - Megane Sedan 1.841.000 TL - Boreal 2.379.000 TL 2.269.000 TL Austral 2.900.000 TL - Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL - Rafale 4.050.000 TL -

Renault Boreal Kampanyası: 2.169.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Renault, Boreal modelini Kasım 2026 dönemine özel 2.169.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanyalı fiyat, 2026 model yılı Boreal'in evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu için geçerli.

Renault tarafından açıklanan 2.169.000 TL, perakende satın alımda geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı. Ancak bu tutara kasko, trafik sigortası ve ilk tescil sırasında ödenmesi gereken binde 2 oranındaki harç bedeli dahil değil.

Renault Clio Kampanyası: 200 Bin TL'ye %0 Faiz

Renault'nun kasım ayındaki dikkat çekici fırsatlarından biri de Yeni Clio için sunduğu fiyat ve finansman avantajı. Yeni Clio'nun 2026 model yılı evolution plus TCe 115 EDC versiyonu 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault Finans üzerinden kredi kullanmak isteyen bireysel müşterilere 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. Bu finansman seçeneğinde aylık taksit tutarı ise 33.333 TL olarak belirtiliyor.

Renault Megane Sedan Kampanyası: 1.686.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Renault'nun kasım kampanyalarında yer verdiği bir diğer model Megane Sedan. Marka, 2026 model yılı Megane Sedan'ın Touch 1.3 TCe 140 bg versiyonunu nakit alımda 1.686.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Bu fiyat da Duster kampanyasında olduğu gibi nakit satın alımlar için geçerli. Açıklanan tutara kasko, trafik sigortası ve ilk tescilde ödenmesi gereken binde 2 oranındaki harç bedeli dahil değil.