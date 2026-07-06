Renault Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Temmuz 2026 itibarıyla Renault’un güncel sıfır araç fiyat listesi, kampanyaları ve avantajlı kredi fırsatları otomobil almayı planlayanların yakın takibinde yer alıyor. Renault Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Clio, Duster, Megane Sedan, Austral ve elektrikli modellerde dikkat çeken fırsatlar sunuluyor.

Renault, Temmuz 2026 döneminde Türkiye pazarında geniş model gamı ve güncellenen fiyat politikasıyla öne çıkmaya devam ediyor. Markanın en çok tercih edilen modelleri arasında Clio, Captur, Duster, Megane Sedan, Austral ve Rafale yer alırken, elektrikli model ailesi de büyümeyi sürdürüyor.

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Temmuz 2026 Renault kampanyaları kapsamında belirli modellerde özel indirimler, avantajlı finansman seçenekleri ve cazip kredi fırsatları sunuluyor. Özellikle Megane Sedan, Duster ve Boreal modellerinde uygulanan kampanyalar, sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için önemli avantajlar sağlıyor.

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Renault tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Clio 1.805.000 TL - Clio 1.750.000 TL - Captur 2.325.000 TL - Duster 1.865.000 TL - Megane E-Tech Elektrikli 2.273.000 TL - Megane Sedan 1.841.000 TL - Boreal 2.970.000 TL 2.860.000 TL Austral 2.699.000 TL - Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL - Rafale 3.748.000 TL -

Renault İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

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Renault, Boreal modelinde Temmuz 2026 dönemine özel fiyat kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında 2026 model yılı Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu, 2.194.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Belirtilen fiyatlara kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenen harç bedeli dahil edilmiyor.

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Renault, Temmuz 2026 kampanyası kapsamında Yeni Clio modelini 1.715.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Ayrıca kampanya dahilinde 200.000 TL tutarında kredi için yüzde 0 faiz avantajı da sunuluyor. Fiyatlar, Yeni Clio Evolution Plus TCe 115 EDC versiyonu için tavsiye edilen anahtar teslim satış bedelini ifade ederken; kasko, trafik sigortası ve ilk tescil harç bedeli bu tutara dahil edilmiyor.

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Renault Megane Sedan’da Temmuz Ayına Özel Fiyatlar

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Renault 5 E-Tech Elektrikli’de Nakit Alıma Özel Fiyat Avantajı

Renault, Temmuz 2026 kampanyası kapsamında R5 E-Tech Elektrikli modelinde nakit alım avantajı sunuyor. Kampanya çerçevesinde 2025 model yılı Renault 5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120 hp versiyonu, nakit alımlarda 1.621.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Belirtilen fiyatlara kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenen harç bedeli dahil edilmiyor.

200 Bin TL Krediye 6 Ay Vadede Faizsiz Finansman Desteği

Renault, Temmuz 2026 kapsamında Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster modellerini satın almak isteyen bireysel müşterilere özel finansman desteği sunuyor. Renault Finans aracılığıyla kullanılabilecek kampanya kapsamında, 200.000 TL tutarında kredi 6 ay vade ve %0 faiz oranıyla sağlanırken, aylık taksit tutarı 33.333 TL olarak uygulanıyor. Kampanyadan yararlanacak müşterilerin araç bedelinin kalan kısmını peşin olarak ödemesi gerekiyor.