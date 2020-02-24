Türkiye'nin en popüler sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi olan Reynmen'in başı, şimdi de Ela şarkısıyla dertte. İddialara göre Reynmen, şarkının yasal sahibi olan Emrah Karakuyu'ya haber vermeden Ela'nın sponsorluk ve klip işlemleri için 1 milyon TL'lik anlaşma imzalamış.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının "Reynmen" olarak bildiği Yusuf Aktaş, ülkemizdeki popüler sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi. Kimi zaman çektiği eğlenceli videolar ile ön plana çıkan Reynmen, kimi zaman da şarkılarıyla gündeme geliyor. Yaptığı şarkılarla da milyonları peşinden sürükleyen Reynmen, kısa bir süre önce yayınladığı yeni albümüyle de ön plana çıkıyor.

Reynmen, Türkiye'deki profesyonel müzik sektörüne girişini, Derdim Olsun isimli şarkısıyla yaptı. Yüz milyondan fazla dinlenen şarkının popülaritesinden memnun kalan Reynmen, geçtiğimiz yıl da "Ela" isimli bir şarkı çıkardı. En az Derdim Olsun kadar popüler hale gelen Ela, bugün 200 milyondan fazla izlenmiş durumda.

Bununla birlikte Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın başı su sıralar, Ela isimli şarkısıyla dertte. İddialara göre Reynmen, Ela isimli şarkısı için şarkının yasal sahibi olan Emrah Karakuyu'dan habersiz bir şekilde reklam ve klip sponsorluğu için ücret almış. Yaşananları sonradan öğrenen Karakuyu ise Reynmen'i mahkemeye vermiş tüm bağını da koparmış.

Ortaya atılan iddiaların maddi boyutunun da hayli yüksek olduğu konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Reynmen, Ela'nın finansmanı için bir içecek firmasıyla anlaşmış ve şarkının reklam yönetimini de bu şirket üstlenmiş. Reynmen'in, bu iş birliği kapsamında 1 milyon TL aldığı ifade ediliyor.

Üstelik Ela şarkısı ile ilgili tek problem Emrah Karakuyu'nun iddiaları değil. İddialara göre Karakuyu, Reynmen'e şarkı vermeyi kestikten sonra Reynmen, bir süredir arasının açık olduğu ve Derdim Olsun'un aranjörlüğünü üstlenen Özkan Meydan'la iletişime geçmek ve barışmak zorunda kalmış.