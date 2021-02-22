Bitcoin, Tarihi Zirveden Sert Düştü

Geçtiğimiz günlerde tekrardan atağa kalkan ve yeni tarihi zirvesini gören popüler kripto para birimi Bitcoin, zirveden sert düştü. Güne 57 bin 485 dolar seviyesinden başlayan kripto para, şu anda 53 bin 467 dolar civarından işlem görüyor.

Son dönemlerde tekrardan yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin, gün içerisinde sert bir düşüş yaşadı. Kripto para piyasalarında 'kanlı pazartesi' olarak da adlandırılan işlem gününde Bitcoin'indeki değer kaybı, alt piyasalarda da hissedildi ve birçok alt coinde düşüşler yaşandı.

Dünkü 58 bin 200 dolarlık zirvenin ardından bugünü 57 bin 485 dolar seviyesinden açan Bitcoin, bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla 53 bin 467 dolardan işlem görüyor. Yaşanan düşüşün ardından Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 1 trilyon doların altına geriledi. Geçtiğimiz gün 700 milyar dolara dayanan alt coinlerin piyasa değeri ise 580 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

'Piyasa likiditesi kötüleşti'

JPMorgan Chase & Co.'da strateji uzmanı olan Nikolaos Panigirtzoglou'ya göre Bitcoin, son üç ayda kabaca üç katına çıktı ancak likiditesi kötüleşti. Uzman isim, cuma günü yazdığı notta "Piyasa likiditesi şu anda Bitcoin için altın veya S&P 500'den çok daha düşük, bu da küçük akışların bile büyük bir fiyat etkisi yaratabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Öyle ki kripto para piyasalarının en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk bile Bitcoin'deki bu rekor yükselişe biraz şaşırmıştı. Tesla ve SpaceX CEO'su, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette "Bitcoin ve Ethereum fiyatının yüksek göründüğünü" söylemişti.

Elon Musk başta olmak üzere kurumsal yatırımcıların piyasaya artan ilgisi, Bitcoin'in son birkaç aydır yaklaşık üç kat değerlenmesine neden olmuştu.

Daha uzun vadeli bakıldığında ise uzmanlar, ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının pandemi sırasında rekor parasal genişlemeye gitmesinin, spekülatif varlıklar olan kripto para birimlerinin değerlerini artırmasında payı olduğuna vurgu yapıyor.