Rize'de Şişmiş Batarya Bomba Gibi Patladı [Video]

Rize'de şişmiş durumdaki akıllı telefon bataryasıyla oynayan adam, kaçınılmaz sondan kurtulamadı. Dumanlar içerisinde patlayan batarya, neyse ki büyük bir yaralanmaya neden olmadı.

Rize'de yaşanan onca olaydan hiçbir ders almadığımızı gösteren bir haber geldi. Sahip olduğu akıllı telefonun şişen bataryasını değiştirmek için bir işletmeye giden vatandaş, şişen bataryayı elinde patlattı. Yaşananları anlatan işletme sahibi Gökhan Akyıldız, şişen bir bataryaya ne yapılmaması gerektiğini komik bir dille açıkladı.

Yaşanan olay neyse ki ağır yaralanma ya da ölüme yol açmadı. Ancak işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olay anında yaşanan paniği gözler önüne serdi. "Eski bataryayı vermek istemedim. Müşteriye batarya şişmiş patlayacak, geri dönüşüme falan veriyim dedim. Müşteri ısrarla batarya benimdir ver dedi. Ben de vermek zorunda kaldım." ifadelerini kullanan Gökhan Akyıldız, şişmiş bataryaların çok tehlikeli olduğunu belirtti.

"Şişmiş bataryayı hamur gibi yoğurmaya başladı”

Gökhan Akyıldız, şişmiş bataryayı teslim ettiği müşteriyi defalarca uyardığını ancak bir türlü söz dinletemediğini, bunun sonucunda da bataryanın patladığını ifade etti. "Şişmiş bataryayı hamur gibi yoğurmaya başladı.” diyerek o anları anlatan işletme sahibi adam, en sonunda bir patlama sesini duyduğunu ancak bu sesin çocukların attığı torpillerden kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Cep telefonu tamiriyle uğraşan Akyıldız, "Telefon bataryası neden şişer?" sorusunun cevabını şöyle verdi: Batarya kullanımı çok farklı bir şeydir. Mesela akşamdan sabaha kadar telefonlarınızı şarjda bırakmayın. Bu bataryanın şişmesine sebep olur. Oyun telefonu olmayan telefonlarla oyun oynamayın. Telefonunuz şarjdayken kesinlikle telefonunuza müdahale etmeyin. Şarj kablosu takılımı? O telefona hiç dokunmayacaksın! Mesela şarjdayken biri seni aradı, kabloyu çıkar telefonla konuş...

İşletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler