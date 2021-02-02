Hisse alım satım uygulaması Robinhood, Gamestop hisselerinin alımını durdurması üzerinde Play Store'da 1 yıldızlı bir uygulama haline gelmişti. Birinci dalga olumsuz yorumları silen Google, sonrasında gelen yorumları ise silmeyeceğini açıkladı. Bu sayede Robinhood yeniden 1 yıldızlı hale geldi.

Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen “Gamestop” hareketinde en fazla tartışılan konulardan biri de popüler hisse alım satım uygulaması Robinhood’un Gamestop hisselerinin alımını durdurması olmuştu. Hal böyle olunca da kullanıcılar, yalnızca “büyük balık” olarak tabir edilen yatırım fonlarına değil, Robinhood uygulamasına karşı da cephe aldı.

Robinhood’un Google Play Store sayfasına hücum eden kullanıcılar, uygulamayı olumsuz yorum yağmuruna tuttular. Toplamda 275 bin yorum olan Robinhood, bir anda tek yıldızlı bir uygulama haline geldi. Google ise tartışmalı bir hamleye imza atarak 100.000 kadar yorumu kaldırdı ve uygulamanın 180.000 yorum ile yeniden dört yıldızlı bir uygulama haline gelmesini sağladı.

Google: Silinmeyen Robinhood değerlendirilmeleri kalmaya devam edecek

Google’ın Robinhood ile tekil yatırımcılar arasındaki bu kavgada görece Robinhood’un yanında yer alması, kullanıcıları daha da kızdırdı. Google’ın hamlesinden sonra Robinhood’un inceleme sayısı 305.000’e yükselirken uygulamanın puanı yeniden 1,1 yıldıza geriledi. Peki Google, gerçekten de Robinhood’un tarafını tuttuğu için mi incelemeleri kaldırmıştı yoksa işin arkasında farklı bir gerçek mi bulunuyordu?

Google’ın Play Store politikaları, bir uygulamanın derecelendirme puanını düşürmeyi ya da yükseltmeyi amaçlayan organize hareketleri yasaklıyor. Perşembe günü gelen ilk dalgada da bu nedenle Robinhood’a gelen olumsuz değerlendirmeler kaldırılmıştı çünkü bu politikanın ihlal edildiği düşünülüyordu.

Google: Uygulama değerlendirme sistemi, kullanıcı deneyiminin gerçek ve güvenilir bir yansımasını sağlamayı amaçlıyor

The Verge’e konuşan bir Google sözcüsü, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplu değerlendirme temizlenmesinde silinmeyen silinmeyen mevcut incelemelerin Play Store’da kalmaya devam edeceğini, bu değerlendirmelerin politikalarına uygun olduğunu belirtti.

Google Play’in uygulama değerlendirme sisteminin bir uygulamanın kullanıcı deneyiminin gerçek ve güvenilir bir yansımasını sağlamak için tasarlandığını söyleyen Google sözcüsü, bir uygulamanın genel derecesini yapay olarak yükseltmeyi veya düşürmeyi amaçlayan her türlü gerçek dışı veya koordine harekette olaya el koyduklarını belirtti.

Düşük Google Play puanı, Robinhood’un sabıkalı geçmişinin bir göstergesi olarak Play Store’da sergilenmeye devam ediyor olsa da Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da uygulama hala 4.0 yıldıza sahip. Yine de geçtiğimiz haftadan bu yana Robinhood’un iOS sürümüne de epey olumsuz yorum geldiğini söylemek mümkün.