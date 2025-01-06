Roborock, robot süpürgelerde devrim yaratacak yeni ürününü CES 2025'te tanıttı.

Roborock, CES 2025'te ev temizliğine yönelik tanıttığı yeni ürünü ile dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın ilk mekanik kollu seri üretim robot süpürgesi olan Saros Z70, robot süpürgeleri yalnızca temizlikten ibaret cihazlardan çıkarıp, âdeta ev asistanlarına dönüştürüyor.

OmniGrip adını taşıyan akıllı ve katlanabilir mekanik kola sahip Saros Z70; çorap, küçük havlu, peçete ve 300 gr altındaki terlik gibi engelleri tespit edip kaldırabiliyor. Üstelik yalnızca 7.98 cm yüksekliğiyle mobilyaların altına kolayca ulaşabiliyor ve 22.000 Pa HyperForce emiş gücüyle kusursuza yakın bir temizlik deneyimi sunuyor.

Roborock'un yeni Saros serisi üç farklı modelle geliyor

Roborock’un yeni Saros serisi, Z70'in yanı sıra iki başka modele de sahip:

Saros 10 RetractSense : Navigasyon sistemi ile dar alanlarda ekstra başarılı sonuçlar verirken, zarif de bir tasarıma sahip.

: Navigasyon sistemi ile dar alanlarda ekstra başarılı sonuçlar verirken, zarif de bir tasarıma sahip. Saros 10R StarSight: Otonom Sistem 2.0 sayesinde çevresini 3D olarak haritalayabiliyor ve yapay zekâ desteğine sahip.

2025’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Saros Z70, robot süpürge sektöründe yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Şimdilik bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmemiz için bir süre daha beklememiz gerekecek.