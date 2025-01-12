Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 12.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 2.3 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 2.399,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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%10 indirim fırsatıyla 328,50 TL’ye satılan RGB led ışıklı mousepad, oyunseverlerin tercihi olabilir.

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100W hızlı şarj kapasitesine ve 120 cm uzunluğa sahip Baseus şarj kablosu, 259,00 TL indirimli fiyatı ile günün fırsat ürünlerinden bir diğeri oluyor.

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Xiaomi Güvenlik Kamerası; 130° geniş görüntüleme açısı, 3 adımlı kolay eşleştirme ve 90 gün uzun pil ömrü ile anormal herhangi bir aktiviteyi kaydeder. Ürünün fiyatı ise Prime fırsatı ile 1.799,00 TL.

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12 santimetre kablo uzunluğuna sahip adaptör, 1 adet USB 3.0, 3 adet USB 2.0 bağlantı noktası ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kompakt boyutu ile her yere taşıyabileceğiniz bu ürün, 317,00 TL’ye düşmüş durumda.

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5.000Pa emiş gücü, 280 dakikaya kadar kesintisiz temizlik ve farklı temizlik modlarıyla ön plana çıkan Dreame robot süpürge, şimdi 9.399 TL yerine 8.741,07 TL.

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Hibrid ANC teknolojisi ile 43 db'ye kadar gürültüyü engellemeye olanak sağlayan Qcy kulaklığı satın almak isterseniz şimdi sepete özel indirim fırsatı ile 1.281,55 TL.

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1.249,00 TL fiyata sahip Xiaomi Smart Band 9’un 1,62 inç AMOLED ekranı ve yüksek hassasiyetli sensörleri ile ister antrenmanlarınızı isterseniz genel sağlık durumunuzu takip edin.

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