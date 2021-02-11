Roscosmos'dan Türk Astronotu Uzaya Gönderme Açıklaması

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos yetkilileri, Türkiye'de uzay işbirliği konusunda somut teklifler beklediklerini söyledi. Bu teklifler arasında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi de yer alıyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Türkiye Uzay Ajansı'nın önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği eylemler açıklanmıştı. Son derece önemli açıklamaların ardından yurt dışından da ilk açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalar arasında en önemlilerden birisi ise Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan geldi.

Roscosmos yetkilileri, Sputnik haber ajansına yaptıkları açıklamada, Türk bir astronotun uzaya gönderilmesine nasıl yardım edecekleri hususunda Türkiye'den yakın zamanda teklif almayı beklediklerini söyledi. Roscosmos basın ofisinden yapılan açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir" ifadeleri kullanıldı.

Roscosmos, Türkiye Uzay Ajansı için açıklama yapmıştı

Uzay konusunda dünyanın en tecrübeleri ülkelerinden biri olan Rusya ve onun ajansı Roscosmos, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin Sputnik'e şu açıklamaları yapmıştı:

"Ülkelerimiz hâlihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye’nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetlerarası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır."

Diğer ülkelerden geri dönüşler geliyor

Sana ve Teknoloji Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasının ardından yabancı ülkelerden de geri dönüş aldıklarını, Rusya dahil birçok ülke ile görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti. Türkiye'nin karşısına son derece somut hedefler belirlemesinin ardından önümüzdeki günlerde başka ülkelerden de açıklamalar gelmesini bekliyoruz.