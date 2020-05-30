Roscosmos'tan NASA'ya Çağrı: Ay'ı Birlikte Keşfedelim

Rusya Federal Uzay Ajansı, yaptığı bir açıklamada NASA’ya iş birliği çağrısında bulundu. Roscosmos, gezegenimizin uydusunun nasıl oluştuğunu öğrenmek için birlikte çalışabileceklerini söyledi.

Soğuk Savaş döneminde ABD ile dönemin bir diğer süper gücü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında başlayan uzay yarışı, 1970’li yıllarda son bulmuştu. Ancak uzay keşfine günümüzde daha fazla devletin katılmasıyla birlikte devam ediliyor.

Tabii sürece farklı devletler ve organizasyonlar katılsa da ABD ve Rusya Federasyonu arasındaki uzay rekabeti halen tam olarak sonlanmış değil. Bu iki ülke ve uzay ajansları olan NASA ile Roscosmos, uzayı keşfetmek için çalışmalar ve yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Roscosmos’tan NASA’ya birlikte keşif çağrısı

Bu iki ülke, uzayı keşfe ve uzay araştırmalarına oldukça büyük miktarlarda yatırımlar yapıyor. Büyük bütçelere sahip olan bu iki uzay ajansının güçlerini birleştirmesi uzayın keşfini kolaylaştırırken evren hakkında daha çok şey öğrenmemizi de sağlayabilir.

İşte Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) da ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) birlikte çalışma çağrısında bulundu. Roscosmos, gezegenimizin uydusu Ay’ın çeşitli noktalarından örnekler toplayarak nasıl oluştuğunu bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

Şu an için gezegenimizin uydusunun nasıl oluştuğuna dair öne çıkan iki teori bulunuyor. Bu iki teoriden bir tanesini ABD kanadı, diğerini ise Rusya kanadı destekliyor. ABD’li bilim insanları, Dünya ile bir başka gezegenin çarpışması sonucunda Ay’ın oluştuğunu iddia ederken Rus bilim insanları, Dünya ve Ay’ın birlikte oluştuğu yönündeki teoriyi destekliyor.

Ayrıca Ay’ın oluşumuyla ilgili üçüncü bir teori daha bulunuyor: Yakalama Teorisi (Capture Theory). Bu teoriye göre Güneş Sistemi’nde oluşan bu kayalık nesne, dünyanın yörüngesine sürükleniyor. Space.com’a göre, bu teori Ay’daki bazı elementlerin varlığını açıklasa da arkasında cevaplanmamış sorular bırakıyor.