Eleştirmen Puanlarına Göre 2020’nin En İyi Filmleri

Rotten Tomatoes, film ve dizi gibi yapımlar hakkında bilgi sahibi olabilmek için son derece yararlı bir site. Eleştirmenlerin ve izleyicilerin oylamalarına yer verildiği Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden tam puan almayı başarmış 10 farklı türde yapıma detaylarıyla birlike göz attık.

Rotten Tomatoes, tıpkı IMDb gibi film ve dizileri oylamaya sunan ünlü bir eleştiri sitesi. Bu sitede aradığınız bir filmin oyuncu kadrosundan filme dair yapılan eleştirilere kadar birçok detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Hal böyle olunca da Rotten Tomatoes, yeni filme başlamadan önce danışıp bilgi edinmemiz gereken en yararlı sitelerden birisi haline geliyor.

Bu sitede yapılan oylamaların sonucu, Tomatometer ve Audience Score olarak ikiye ayrılıyor. Tomatometer'da sunulan sonuçlar, eleştirmenlerin yaptığı oylamalara göre baz alınıyor. 2020 yılında eleştirmenler tarafından en çok beğenilen yapımların genellikle belgesel ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Biz de Tomatometer’da %100 puan almayı başarmış 10 yapımı detaylarıyla birlikte listelemek istedik.

Rotten Tomatoes’da %100 başarı oranına sahip 10 film:

Rewind

A Secret Love

House of Hummingbird (Beolsae)

City Hall

Athlete A

Welcome To Chechnya

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Dick Johnson is Dead (Dick Johnson’ın Ölümü)

Crip Camp: A Disability Revolution (Crip Camp: Engelli Devrimi)

His House

İnsanlığın görmezden geldiği büyük bir sorunu anlatan: Rewind

Tür: Belgesel, dram

Tomatometer: %100

Sasha Joseph Neulinger’in kendi çocukluğunda yaşadığı cinsel istismarı çocukken çekilen videoları ile kanıtladığı bu belgesel, çocuk istismarı ve pedofili konularında büyük sansasyon yaratan filmlerden birisi oldu. Film, aileler arasında yaşanan bu tarz rahatsız edici olaylara ışık tutan ve aynı geçmişe sahip bütün gençlere rehber olacak türden bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Bir nevi otobiyografik bir yapım olan Rewind, Sasha’nın ve kız kardeşinin ailenin diğer üyeleri tarafından nasıl cinsel istismara maruz kaldığını gösteriyor. Çocukken yaşadığı korkunç anıları netleştirmek için hem ebeveynleri hem de psikiyatristle görüşmeler sağlayan Sasha, çocukken babasının el kamerasıyla çekmiş olduğu görüntüleri bulduğu zaman cesur bir şekilde parçaları birleştirerek olayları tüm dünyaya kanıtlıyor.

Gerçek hayattan uyarlanan: A Secret Love

Tür: Belgesel, dram

Tomatometer: %100

Oyuncular: Terry Donahue, Pat Henschel, Diana Bolan

2020 yılının Nisan ayında Netflix’te yayınlanan A Secret Love, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece yüksek puanlar almayı başarmış bir film olarak karşımıza çıkıyor. Belgesel tadındaki bu filme yapılan eleştirilerin arasında; “kalbinizi dağlayacak kadar duygusal bir film” gibi iddialı yorumlar bulunuyor.

Gerçek hayattan uyarlanmış A Secret Love, iki kadının yaklaşık 50 yıl boyunca insanlardan gizledikleri aşkını konu alıyor. Profesyonel beyzbol oyuncusu olan Terry Donahue, toplumun bir türlü yıkamadığı tabuları yüzünden Pat Henschel’e karşı duyduğu aşkı hem ailesinden hem de yakın çevresinden gizlemek zorunda kalır. 65 yaşına geldiklerinde bu ilişkiyi daha fazla gizlemek zorunda hissetmeyen bu ikilinin aşkı, A Secret Love adlı belgesele konu olacak kadar güçlüdür.

Parasite'in ardından Güney Kore'den bir başka şahaser: House of Hummingbird (Beolsae)

Tür: Dram

Tomatometer: %100

Oyuncular: Ji-hu Park, Sae-byeok Kim, Seung-Yun Lee

Uzak Doğu yapımlarının dram türünde çok iyi işler çıkardığı bir gerçek. Yine bir Güney Kore yapımı olan House of Hummingbird, daha önce kısa filmleri ile ünlü olan Bora Kim’in ilk uzun metrajlı filmi olarak karşımıza çıkıyor. Film, ailesi tarafından pek de sevgi göremeyen Eunhee adlı 14 yaşındaki kızın başına gelen dramatik olayları anlatıyor.

Eunhee, sürekli kavga eden ve küçük bir işletme ile geçimini sağlamaya çalışan bir ailenin içinde büyür. Ailesi tarafından ilgisiz yetiştirilmesi, onu sevgiye aç bir hale getirir ve Eunhee Kuzey Kore liderinin öldüğü, Seul köprüsünün çöktüğü kaotik bir dönemde aradığı sevgiyi okula yeni gelen öğretmeninden görmeye başlar.

Çok uzun ama çok şey anlatan muhteşem bir belgesel: City Hall

Tür: Belgesel

Tomatometer: %100

Oyuncular: Marty Walsh

Frederick Wiseman’ın yönettiği ve belgesel türünde çekilmiş olan City Hall, 272 dakika olması sebebiyle herkese hitap edecek bir film değil. Bu yüzden de bu film; ilgi alanı politika, yönetim ve siyaset olan kişilerin daha çok ilgisini çekecek türden.

City Hall, Amerika’nın Boston şehrinde belediye başkanı Marty Walsh ve ekibinin iklim sorunları, ırkçılık, göçmen problemleri gibi sorunlara karşı uyguladığı politikaları ve halkın refah seviyesini artırmak için yaptığı çalışmaları anlatıyor.

Sporcuların hayatlarına yakından bakış: Athlete A

Tür: Belgesel, dram, polisiye

Tomatometer: %100

Oyuncular: Maggie Nichols, Gina Nichols, John Nichols

Athlete A, Amerika’da büyük sansasyon yaratan jimnastik takım doktoru Larry Nassar’ın sporculara uyguladığı istismarın açığa çıkmasını konu alıyor. Gerçek hayattan uyarlanan bu filmin yönetmen koltuğunda ise Bonni Cohen ve John Shenk oturuyor.

ABD jimnastik takımının 29 yıllık doktoru Larry Nassar, Indianapolis adlı gazetenin muhabirleri tarafından ifşa edildikten sonra ülkede büyük bir sansasyon yaşanır. İstismara uğrayan kişiler, Jimnastik Federasyonunun bir şeyler yapacağını düşünse de hem takım hem de federasyon Larry Nassar’ın arkasında durur. Yapılan soruşturmalar ve muhabirlerin federasyonun üzerine gitmesinin ardından tek suçlunun Larry Nassar olmadığı anlaşılır.

Tercihler ve kültürlerin çatışmasını anlatan: Welcome To Chechnya

Tür: Belgesel

Tomatometer: %100

Oyuncular: Olga Baranova, David Isteev, Maxim Lapunov

ABD yapımı bir belgesel olan ve yönetmen koltuğunda David France’ın oturduğu Welcome To Chechnya, Berlin Film Festivalinde tam 4 ödül almaya hak kazanmış son derece başarılı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Film, Çeçenistan’daki LGBT'li bireylerin kendi ülkesinde ne kadar zor şartlar altına yaşadığını gösteriyor. Devletin düzenlediği operasyonlarla kaçırılan ve çeşitli işkencelere maruz kalan LGBT’li bireylerin yaşamasının son derece zor olduğu bu ülkede, David France yapılan bütün zulümleri gerçekçi bir şekilde beyaz perdeye yansıtıyor.

Ünlü bir astrologun gerçek ve bir o kadar çarpıcı hikayesi: Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Tür: Belgesel

Tomatometer: %100

Oyuncular: Walter Mercado, Willy Acosta, Lin-Manuel Miranda

Netflix’te yayınlanan ve gerçek hayattan uyarlanmış bir belgesel. Film, Porto Riko’da büyük ses getirmeyi başarmış ünlü astrolog Walter Mercado’nun hayatını ve yaşadığı zorlayıcı mücadeleleri önüne seriyor.

Görünüş olarak Zeki Müren’le epey benzerlik gösteren Walter Mercado, son derece homofobik olan bir topluma sahip olan İspanya'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü astroloji programıyla ünlü olmuş bir isim. Abartılı makyajı, kıyafetleri ve haraketlerine rağmen kendisini sevdirmeyi başaran Mercado, servet değerinde para kazanmaya başlayınca menajerinden kazık yer ve uzun süre boyunca kendi isim hakkı için mücadele vermek zorunda kalır.

Herkesin bir gün yüzleşmek zorunda kalacağı korkuyu anlatan Netflix filmi: Dick Johnson is Dead (Dick Johnson’ın Ölümü)

Tür: Belgesel, dram

Tomatometer: %100

Oyuncular: Michael Hilow, Ana Hoffman, Dick Johnson

Kristen Johnson imzalı Dick Johnson is Dead, işlemiş olduğu konusuyla bu yılın en merakla beklenen yapımların arasında yer alıyordu. Ekim ayında Netflix üzerinden izleyicileriye buluşan bu film yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Film, insanoğlunun en çok yüzleşmekten çekindiği ölüm korkusunu konu alıyor.

Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan bu belgesel, Kristen Johnson’ın 86 yaşındaki babasının ölmesini bir şekilde engelleyip sonsuza kadar birlikte yaşama fantezilerini konu alıyor. Kristen, babasını kurmuş olduğu ölümsüzlük fantezileri ve hikayeleriyle oyalarken, bir yandan da kendisini de kaçınılmaz sona doğru hazırlamaya başlamaktadır.

Engelli bireylerin hayatlarına yakından bakış: Crip Camp: A Disability Revolution (Crip Camp: Engelli Devrimi)

Tür: Belgesel

Tomatometer: %100

Oyuncular: Larry Allison, Dennis Billups, William Bronston

Bir Netflix orijinal belgeseli olan Crip Camp: Engelli Devrimi, engellilerin toplum içerisinde yapmaktan çekindiği veya yasak olan eylemleri yapmasını sağlayan bir engelli kampını konu alıyor. Gerçek kamera kayıtlarına yer verilen bu belgesel, engellilerin tıpkı diğer insanlar gibi sivil haklarını nasıl kazandıklarını anlatıyor.

Amerika’nın Catskill dağlarında yapılan bu kampta, kör ya da sağır olan, çocuk felci geçiren ya da serebral palsi gibi çeşitli engelleri bulunan bir grup insan, sigara içme, spor yapma ve yemek pişirme gibi dış dünyada yapılmasına pek izin verilmeyen bu eylemleri yapma şansına erişir. Ancak kampın sonunda herkesin yine toplumdan dışlanarak yaşadığı evlerine dönmesi, Amerika’da engelli yasasının çıkması için ateşleyici bir etken olmaya başlar.

Rotten Tomatoes'daki eleştirmenlere göre yılın iyi filmi: His House

Tür: Dram, korku, gerilim

Tomatometer: %100

Oyuncular: Sope Dirisu, Wunmi Mosaku, Malaika Wakoli-Abigaba

Remi Weekes’in yönetmen koltuğunda oturduğu His House, Rotten Tomatoes’da 2020 yılının en çok beğenilen filmi olarak seçilmiş. Korku türünde olan bu film, savaş sırasında Güney Sudan’dan İngiltere’ye kaçan bir çiftin yaşadığı paranormal olayları konu alıyor.

Sope ve Wunmi, Güney Sudan’da yaşanan savaş sonrası tamamen harabeye dönmüş evlerinden kaçarak İngiltere’ye yerleşme kararı alır. Hayatlarının İngiltere'de huzurlu bir şekilde düzene gireceğini düşünen bu genç çift, çok geçmeden yerleştikleri yeni kasabanın kapkaranlık bir yüzü olduğunu fark eder korkutucu olaylarla yüzleşmek zorunda kalır.