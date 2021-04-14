Bitci Teknoloji ile Royal Motors, Türkiye'de bir ilk için anlaşmaya vardı. Tarafların yaptıkları açıklamalara göre Royal Motors, bundan sonra Bitcicoin ile lüks araç satışı yapacak. Vatandaşlar artık, kripto parayla araba satın alabilecekler.

Giderek daha fazla sektörde aktif olarak kullanıldığını görmeye başladığımız kripto paralar, şimdi de Türkiye'deki otomobil sektörünü etkilemeye başladı. Lüks araç denildiğinde akıllara gelen firmalardan bir tanesi olan Royal Motors, bugün yaptığı açıklamalarla kripto paralarla ödeme almaya başlayacaklarını açıkladı. Bu hamleyle Türkiye'de bir ilke imza atacak olan Royal Motors, ödeme aracı olarak ise Bitcicoin'i kullanacak.

Hem Bitci.com hem de Royal Motors tarafından yapılan açıklamalarda, bu tür bir anlaşmanın onur verici olduğu ifade edildi. Royal Motors Başkan yardımıcısı A. Hilal Aysal tarafından yapılan açıklamalarda teknolojik gelişmelerin otomobil sektörünü de doğrudan etkilediği ve Royal Motors olarak yeniliklere entegre olma gereksinimini hissettiklerini, bu yüzden de Bitci Teknoloji ile anlaştıklarını söyledi. Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan ise bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu, Bitcicoin kullanılarak otomobil alınıp satılabileceğini söyledi. Tan, farklı sektörlerde de benzer çalışmalar sürdürdüklerinin müjdesini de vermiş oldu.

Bitci'nin konuyla ilgili yaptığı bir paylaşım şöyle

Bitci Teknoloji, kendi kripto para borsasının yanı sıra, kendi altcoinine de sahip olan bir platform. Hatta bu altcoinin geçtiğimiz günlerde 0.1 dolar seviyelerine dayanması, altcoin yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı. İşte atılan son adım, Bitcicoin'in bundan sonra lüks araç satın almak için de kullanılabileceği anlamına geliyor.

Royal Motors; Türkiye'ye Lamborghini, Mclaren, Tesla, Bugatti, Ferrari ve Bentley gibi markalara ait otomobiller getiriyor. İkinci el ve klasik araç hizmeti de veren firma, özel sipariş araçların Türkiye'ye getirilip sahiplerine teslim edilmesini de sağlıyor. Ayrıca otomobillerin bakım ve onarım işlemlerini de üstlenen Royal Motors, bundan sonra bu işlerin bazılarını Bitcicoin ile yapmış olacak.