Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının gözdelerinden olan Ripple ve Dogecoin, şu sıralar etkileyici birer ralliye başlamış durumdalar. Ripple, kendini birkaç gün içerisinde 3'e katlamışken, Dogecoin ise birkaç saat önce başlayan başlayan rallide neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Kripto para piyasalarındaki boğa dönemi tüm hızıyla devam ederken, her gün farklı bir altcoin görülmemiş düzeyde yükselişler yaşıyor. Bu bağlamda son birkaç gündür yıldızı parlayan altcoinler ise Ripple ve Dogecoin oldu. Fiyatları nedeniyle ülkemizde de yoğun ilgi gören altcoinler, etkileyici düzeydeki yükselişleriyle yatırımcılarını sevindirmeye devam ediyorlar.

Aslına bakacak olursak Ripple, Dogecoin'den biraz önce ralliye başladı. Bu bağlamda ralli öncesi 0,6 dolar seviyelerinde olan kripto para birimi, şu saatlerde ise 1,82 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani Ripple, birkaç günlük rallide değerini 3'e katlamış durumda. Kripto para biriminin son günlerde yaşadığı yükseliş, yatırımcıların bu kripto para birimine daha fazla girmesine, Ripple'ın işlem hacminin giderek daha da büyümesine yol açıyor.

Ripple'ın birkaç günlük rallisini gösteren grafik şöyle

Olaylara Dogecoin cephesinden baktığımızda ise Ripple benzeri yükselişin ilk adımının henüz atıldığını görüyoruz. Bundan birkaç gün önce 0,06 dolar seviyelerinde işlem göre Dogecoin, an itibarıyla 0,13 dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Twitter'da da gündem haline gelen Dogecoin yatırımcıları arasında tam bir bayram havası var gibi görünüyor. Eğer Dogecoin ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve bu kripto parayı nasıl alabileceğinizi öğrenmek isterseniz, burada bulunan haberimizi inceleyebilirsiniz.

İşte Dogecoin'de yaşanan yükseliş

Bu arada, altcoinlerdeki yükseliş iştah kabartıyor olsa da Bitcoin'deki durumun da hiç fena olmadığını söyleyebiliriz. 62 bin 893 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gören Bitcoin, 64 bin 854 dolar ile yeni bir rekor daha kırdı. Hem Bitcoin cephesinde hem de diğer altcoinlerde yaşanan yükselişler, kripto para yatırımcısının yüzünü bir süre daha güldürmeye devam edecek gibi görünüyor.