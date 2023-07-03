RTÜK, bugün yaptığı açıklamada internet tabanlı platformların yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğini ifade etti. Kurul, uyarıları dikkate alınmazsa ağır yaptırımlar uygulayacağını da ekledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün öğleden sonra bir açıklama paylaştı. Kurul, açıklamalarında internet tabanlı platformlara uyarılarda bulunurken bu platformlarla ilgili vatandaşlardan birçok şikâyet alındığını belirtti.

RTÜK’ün “Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine” başlıklı açıklamasındaki ifadelere göre internet yayıncıları, son zamanlarda yayıncılık ilkelerini ihlal etti.

RTÜK, uyarıları dikkate alınmazsa en ağır yaptırımları uygulayacağını söylüyor

RTÜK, açıklamasının devamında ise kabul etmeyeceği “kırmızı çizgilerini” paylaştı. Kurul, bu çizgilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez.”

Son olarak RTÜK, elindeki yaptırım gücünü kullanmayı son çare olarak gördüğünü; ancak uyarıların dikkate alınmaması durumunda en ağır yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğini ekledi.