Rusya Sağlık Bakanı: Güneş Koronavirüsü Engelliyor

Çin’de ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde dünyaya yayılan ve pandemi ilan edilen koronavirüs birçok kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Şu an dünya çapında vaka sayısı 576 bin olarak biliniyor. Rusya Sağlık Bakanı da bir açıklama yaparak virüsün güneşle olan ilişkisini bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, sosyal paylaşım platformu Tiktok üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Muraşko, güneş ışığının koronavirüsün yayılmasını engellediğini bildirdi ancak bilindiği üzere soğuk iklime sahip olan Rusya'da bu durum pek de geçerli olmayacak gibi duruyor.

Sağlık Bakanı Muraşko, Rusya’da etkili olan iklim faktörlerinin salgını durdurmayacağını çünkü ülke çapında görülen optimum sıcaklığın 6-8 derece arasında olduğunu açıkladı. Muraşko, yaptığı canlı yayın sırasında "Güneş gerçekten de koronavirüsün yayılmasını engelliyor ancak bugünkü sıcaklıklar altında değil. Şu an Moskova'daki sıcaklık, koronavirüsü durdurmak için yeterli değil. Bunun için optimum sıcaklık 6-8 derece arası" sözlerini kullandı. Bakanın bildirdiğine göre Rusya’daki mevcut koşullar ne yazık ki virüsü etkisiz hâle getirmek için yeterli değil.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı:

Başkent Moskova’da bugün yaşamını yitiren 56 yaşındaki bir kadın hastanın ardından ülke çapındaki toplam ölü sayısının 4 olduğu açıklandı. Vaka sayısıysa 1.036 olarak biliniyor. Moskova Koronavirüs Önleme ve Mücadele Karargahı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “56 yaşındaki hastanın, geçirdiği kanser sonrası akciğerin bir tarafı yoktu. Hastaneye getirildiğinde akciğerinin sol tarafında zatürre doğrulanmıştı. Hasta, solunum ve kardiyovasküler dâhil olmak üzere çoklu organ yetmezliği belirtileri artarak hayatını kaybetti” sözlerini kullandı.

Karargah aynı zamanda kronik hastalığa sahip kişilerle yaşlı insanların kendilerini tamamen izole ederek evlerinden kesinlikle çıkmamaları gerektiğini vurguladı. Önceki günlerde Rusya Doktorlar Birliği tarafından yapılan 'salgının gerçek boyutunun gizlendiği' ve 'vakaların kayıtlara zatürre olarak geçirildiği' yönündeki açıklamaya henüz kimse tarafından yanıt verilmedi. Salgının ülkeyi ne şekilde etkilediği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi duruyor.