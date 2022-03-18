Rusya'nın Ukrayna'da İntihar Drone'u Kullandığı İddia Edildi

Sosyal medya platformlarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 'intihar drone'u' olarak nitelendirilen yapay zekâ destekli insansız hava araçları kullandığı iddia edildi. Gelen haberlerde bu araçların üç kiloya yakın patlayıcı taşıdığı da yer aldı.

Rusya, geçtiğimiz şubat ayı sonlarında aldığı tarihi bir kararla uzun süredir arasında gerilimin bulunduğu Ukrayna’ya askeri harekât düzenlemeye başlamış ve savaş ilan etmişti. Hepimizin bildiği gibi bunun ardından da tüm dünyanın konuştuğu tek konu Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş olmuştu.

Sıcak temasın sürdüğü bölgelerden gelen haberler, Rusya’nın saldırıları sonucunda askerlerin yanı sıra binlerce sivil insanın öldüğünü ortaya koymuş, ‘Rusya savaş suçu mu işliyor?’ sorusunu gündeme getirmişti. Şimdi ise Rusya’nın devam eden acımasız saldırıları ile ilgili korkutucu iddialar ortaya atılmaya başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında ‘intihar drone'u’ kullandığı iddia edildi

Gelen haberlere göre sosyal medya platformlarında, Rusya’nın Ukrayna üzerinde ‘intihar drone’u’ olarak isimlendiren ve hedeflerini yapay zekâ desteğiyle belirleyen insansız hava araçları kullandığına dair iddialar ortaya atıldı ve bu araçların enkazına ait olduğu belirtilen fotoğraflar paylaşıldı.

Wired tarafından paylaşılan haberde uzmanların, Rusya’nın ‘katil robot’ olarak da adlandırılan bu cihazları kullanmasının uluslararası kabul görmüş kurallara aykırı olduğu ve bu nedenle öfkeli olduğu bildirildi. Buna sebep olarak da yapay zekâ algoritmalarının kimin öleceğini, kimin ölmeyeceğini belirlemesine izin verilmesi gösterildi.

Ulusal Terörizm ve Terörizme Tepki Konsorsiyumu’nda görevli olan Zachary Kallenborn da Wired’a yaptığı açıklamalarda bu drone’lar ile ilgili konuştu. Kallenborn, silahlarla birleştirilmiş ve yapay zekâ destekli olan bu katil robotların savaşta kullanıldığını ifade ederek oluşan tehlikeye dikkat çekti. Ancak bu araçların kullanıp kullanılmadığı ile ilgili henüz resmi açıklamaların bulunmadığını da belirtelim.

Açıklamalara göre KUB-BLA türündeki bu kamikaze drone’lar, AK-47 tüfeğinin üreticisi Kalaşnikof’a ait. 30 dakika boyunca yaklaşık 130 km’ye kadar ulaşan hızlarla seyahat edebildiği belirtilen bu hava araçların yaklaşık 3 kilogram patlayıcı taşıyabildiği ve kasıtlı olarak belirlenen hedefe çarpmak için tasarlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Buna ek olarak aracın ‘nesneleri gerçek zamanlı olarak akıllı bir şekilde’ tespit etme özelliğine sahip olduğu da aktarılıyor.

İşte kamikaze drone'una ve saldırının yapıldığı yere ait olduğu belirtilen fotoğraflar