Dünyanın İlk Rüzgâr Enerjisiyle Çalışan Su Altı Veri Merkezi Açıldı

Çin'de dünyanın ilk rüzgâr enerjili su altı yapay zekâ veri merkezi faaliyete başladı.

Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha da yaygın hâle gelirken veri merkezlerinin önemi de büyüyor. Firmalar, çevreye zararlarından ötürü daha sürdürülebilir veri merkezi arayışındalar. İşte tam olarak bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı.

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Çin, yapay zekâ patlamasının yarattığı enerji sorunlarına çözüm bulma çabaları kapsamında dünyanın ilk rüzgâr enerjisiyle çalışan su altı veri merkezini Şanghay açıklarında resmen faaliyete geçirdi.

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Karadaki veri merkezlerine kıyasla enerji tüketimini 5 kat azaltıyor

Şanghay Lingang denizaltı veri merkezi, 24 megawatt kapasiteyle geliyor. Proje, HiCloud Technology ve devlet şirketi China Communications Constructions ortaklığında geliştirildi. Şanghay kıyılarından 10 km açıkta bulunan veri merkezi, su yüzeyinin** 10 metre altında kalıyor** ve yakınındaki bir açık deniz rüzgâr santralinden gelen enerjiyle besleniyor.

Çin hükûmetine göre yeni veri merkezi, karada bulunan veri merkezlerine kıyasla enerji tüketimini 5 kat azaltıyor. Yenilenebilir enerjiyle çalışmasının yanı sıra su altı olmasının getirdiği doğal soğutma etkisi sayesinde genel enerji talebini düşürüyor. HiCloud, ilk su altı veri merkezini 2023’te açmıştı. Şimdi ise dünyada bir ilke imza atan rüzgâr enerjili su altı veri merkezi açılmış oldu. Toplamda 235 milyar dolar civarı yatırım yapıldığı aktarıldı.