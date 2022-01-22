Her ülkenin kendine özgü saçma sayabileceğimiz yasakları var. Bugün sizlere Çin'den İtalya'ya kadar farklı ülkelerdeki birbirinden saçma yasakları listeledik.

Ülkemizde çok garip sayabileceğimiz kurallar bulunuyor. "Bu köyde şaka yapmak yasaktır." gibi şakalar gören ülkemiz, bu tarz kurallar konusunda tutarlı sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor. Bugün sizlere başka ülkelerde yürürlüğe girmiş birbirinden ilginç yasakları listeledik.

Bir ülkede bir şeyin yasaklanması için o eylemin zarar verici, yanlış, diğer insanları rahatsız eden nitelikte olması gerekiyor. Bugün listelediğimiz yasaklarda ise bazılarının neden yasak olduğunu anlamakta ciddi anlamda zorluk yaşayabilirsiniz. Hadi gelin şimdi ülkelerdeki yasaklara yakından bakalım.

Ülkelerin en saçma yasakları

Tibet'te Çin hükümetinden izinsiz reenkarnasyon geçirmek yasak.

Tibet'te yaşayan Budist keşişler, 2007 yılında yürürlüğe giren yasaya göre Çin hükümetinden izin almadan reenkarnasyon geçiremiyor.

Roma'da köpeğinizi dışarı çıkarmamak bir suç.

İtalya'nın başkenti Roma'da köpeğinizi dışarıya çıkarmamak para cezasıyla sonuçlanan bir suç. Son derece güzel bir kural olduğunu düşündüğümüz yasaya uygun davranmazsanız 700 dolara kadar ceza alabilirsiniz.

Suudi Arabistan'da mastürbasyon yapmak, ciddi cezalara gidebilecek düzeyde yasak.

Mastürbasyon, Endonezya ve Suudi Arabistan'da hükümet tarafından yasaklanmış bir eylemdir. Endonezya'da mastürbasyonun cezası idamken (İdam edilmiyorlar, maksimum 32 ay hapis cezası alınıyor), Suudi Arabistan'da da kırbaç ve hapis cezası veriliyor.

Avustralya'da caps oluşturmak ve paylaşmak yasak.

Telif hakları konusunda önemli adımlar atan Avustralya'da caps oluşturmak hak ihlali nedeniyle yasak. İçeriği hazırlayan kişinin haklarına saygısızlık yapıldığı durumlarda bunu gerçekleştiren kişi ceza alıyor.

İsviçre'de saat 22.00'den sonra sifon çekmek yasak.

İnsanların hayatındaki huzura fazla önem veren İsviçre, kent huzurunu bozduğu gerekçesiyle böyle bir kural koymuş.

Avustralya'nın Victoria bölgesinde ampul değiştirmek yasak.

Eğer sertifikalı bir elektrikçi değilseniz evinizdeki ampülü değiştirmek için bu sertifikaya sahip birini çağırmanız gerekmekte.

Singapur'da sakız çiğnemek yasak.

Elbette bir sakız neden yasak olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Bizce de biraz saçma, ancak bir iki hikaye var. En bilineni bir vatandaşın attığı sakız nedeniyle metronun arızalanması ve bunun sonucunda milyonlarca dolarlık zarar edilmesi. Ancak bu çok da gerçekçi gelmiyor. En mantıklısı ise sakızın bazı yerlerde çevre kirliliğine neden olması gösteriliyor.

Rusya'da kirli araba kullanmak yasak.

Rusya'nın Chelyabinsk Eyaleti'nde geçerli olan bu kurala göre kirli arabayla gezmeniz sonucunda ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İsviçre'de köpek azarlamak yasak.

Hayvan haklarına verdiği önemle bilinen İsviçre'de bir köpeği havlıyor olsa dahi azarlamak yasak. Köpekleri de insanları gibi özgür olan ülkede hayvan haklarına verilen önemin diğer ülkemizde ve diğer ülkelerde de gösterilmesini temenni ediyoruz.

Tayland'da gömleksiz araba kullanmak yasak.

En garip kurallardan biri sayabileceğimiz gömlek kuralına göre Tayland'da tişört, atlet gibi kıyafetlerle araba kullanmanız yasak. Eğer araba kullanıyorsanız gömlek giymelisiniz.

Çin'de zaman yolculuğu yasak.

Zaman yolculuğuna karşı katı kuralları bulunan Çin'de zamanda yolculuk yapmak yasak. Hatta bu tarz filmlerin gösterimi de yasak.

Kuzey Kore'de kot pantolon giymek yasak.

Kuzey Korelilerin batılı kıyafetler giyerek batıya özenmemesi için kot pantolon giymek yasak.

Kanada'da bebek yürüteçleri yasak.

Kanada'da ülkemizde örümcek ismiyle bildiğimiz bebek yürüteçleri yasak. 2004 yılında yürürlüğe giren karara göre bebeklerin hayatını tehlikeye sokan ve gelişimini engelleyen bu ürünleri çocuklarına veren kişilere 100 bin dolar para cezası veriliyor. Ayrıca 6 ay hapis cezası da cabası.

ABD'de sürpriz yumurta yasak.

İçinden çocuklar için oyuncaklar çıkan her türlü gıda FDA tarafından yasaklandı. Zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklanan bu gıdaları ülkeye sokmak da bir suç teşkil ediyor.

İspanya, Lanjaron'da ölmek yasaktı.

Bütün kurallar arasında belki de en garibi bu diyebiliriz. Geçmişte Lanjaron'un mezarlıkları tamamen dolunca, yeni bir mezarlık inşa edilene kadar kasabada ölmek yasaklanmıştı. Ölen kişilerin bu kuralı pek de umursadıkları söylenemez elbette.