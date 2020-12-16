İnternetten COVID-19 Tanı Kiti Satılmasına Erişim Engeli

Sağlık Bakanlığı, gönderilen 90 bildirim sonucunda COVID-19 tanı kitlerinin yasak olmasına rağmen satıldığını tespit etti. Oldukça detaylı ve titiz bir çalışma yürüten bakanlık, bu ürünlerin satışının önüne geçti. Edinilen bilgilere tanı kitleri, sosyal medya, internet siteleri ve WhatsApp aracılığıyla satılıyordu.

Koronavirüs kapmış bireylerin tespit edilmesini sağlayan tanı kitleri, internete düştü. Durumun tespit edilmesi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, hızlı bir şekilde reaksiyon alarak, tanı kitlerinin internetten satılmasının önüne geçti ve ilgili sitelere erişim engeli getirildi.

Normal koşullarda COVID-19 tanı kitlerinin internet üzerinden satılması yasak. Ancak bazı kesimler, nereden temin edildiği bile belli olmayan bu kitlerini sosyal medya ya da alışveriş siteleri gibi mecralardan satışına devam etti. Bakanlığa gönderilen 90 bildirimin tümünü detaylı bir şekilde inceleyen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı yetkilileri, bunlardan 39 tanesinde test kitlerinin satıldığı ya da tanıtımın yapıldığını belirledi.

COVID-19 test kiti satan kişi ve kurumlar, denetlemeden geçirildi

Edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na gönderilen 90 bildirimin 28 tanesinde, çeşitli internet sitelerinde test kitleri satıldığı aktarılıyordu. Üstelik bu bildirimlerden 20'si, Türkiye'deki bilindik alışveriş platformlarına yönelikti. Bu konuda ilgililere ulaşan bakanlık yetkilileri, ürünlerin satışının durdurulmasını talep ettiler. An itibarıyla test kitlerinin hala listelenmekte olduğunu ancak bunların "Tükendi" olarak satıştan kaldırıldığını görüyoruz.

Bakanlık, COVID-19 test kitlerinin sadece internet siteleri üzerinden satılmadığını da tespit etti. Yapılan incelemelere göre 3 farklı kaynak, bu ürünleri telefon numarası ve WhatsApp üzerinden satıyordu. Bu satıcılar hakkında da gerekli incelemeleri yapan Sağlık Bakanlığı, sorumlularla ilgili uygulanması gereken prosedürü gerçekleştirdi.