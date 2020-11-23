Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Test Ücretlerini Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, özel kuruluşlarında isteyen vatandaşlara uygulanacak Covid-19 testinin fiyatını belirledi. Valiliklere gönderilen yazıya göre testin toplam ücreti 250 TL olacak ve bu ücretin üstünde bir fiyat talep eden sağlık kuruluşlarına işlem başlatılacak.

Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenli olarak testler yapılıyor. Bu testler devlet tarafından yapılıyor olsa da isteyen kişiler özel sağlık kuruluşlarına da başvuru yaparak koronavirüs testi yaptırabilir. Bu konuda en büyük sıkıntı ise kuruluşların sunduğu farklı fiyat politikaları oluyordu.

Bugün Sağlık Bakanlığı, Covid-19 test ücretlerinin sınırlanması hakkında valiliklere bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda bu fiyat tarifesine uymayan sağlık kuruluşlarına yaptırım uygulanacağı söylendi. PT-PCR test ücretlerinin tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi’nde belirlenen fiyatlarla yapılmasına karar veren Sağlık Bakanlığı, bu bedel dışında ek bir ücret talep edilmemesi gerektiğini söyledi.

Covid-19 testi, her şey içinde 250 TL olacak

Sağlık Bakanlığı’nın yazısına göre kişilerin talepleri üzerine yapılacak Covid-19 RT - PCR testlerinin fiyatları için düzenleme yapıldı. Testin kendisi, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Covid-19 izolasyon işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Covid-19 Reverse Transkriptaz PCR testinin ücreti 250 TL olacak.

Eğer bu testler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bedelin üstünde uygulanırsa PT-PCR testi için alınan fazladan ücret müşteriye geri verilecek. Bu eylemler devam ederse sağlık kuruluşunun faaliyetleri durdurulacak.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi

“Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahrihat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek.”