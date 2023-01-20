Bilim insanları, Samanyolu'ndaki 3.32 milyar cismin yer aldığı bir veri seti oluşturdu. Çalışmadan gelen görseller ise galaksimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geceleri gökyüzüne baktığımızda galaksimizdeki binlerce yıldızı görebiliyoruz. Ancak maalesef, görebildiğimiz yıldızların sayısı artan ışık kirliliği nedeniyle günden güne azalıyor ve bizi bu muazzam görüntüden mahrum bırakıyor. Birkaç gün önce bilim insanları tarafından paylaşılan bir görüntü ise, galaksimizin devasa boyutunu gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, Şili’deki Karanlık Enerji Kamerası’nı (DECam) kullanarak bu sonucu elde etti. Bu büyük veri setinde, Samanyolu’ndaki milyarlarca yıldız da dahil olmak üzere 3.32 milyar gök cisminin yer aldığı belirtiliyor. Bu sayı her ne kadar devasa olsa da çalışmadaki cisimler, galaksimizin yalnızca küçük bir bölümünü içeriyor.

İşte veri setinin yalnızca küçük bir bölümü

Projeyi detaylı bir şekilde incelemek ve tüm veri setine ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın Ulusal Optik Kızılötesi Araştırma Laboratuvarı (NOIRLab), Şili’deki bir gözlemevi projesinin bir parçası olarak DECam’i işletiyor. Yeni astronomik veri setinin de Dark Energy Camera Plane Survey çalışmasının ikinci sürümü olmasından dolayı DECaPS2 olarak adlandırılıyor. DECaPS2’nin tamamlanması, 2 yıl sürdü ve 10 terabayttan fazla verinin üretildi.

NOIRLab de çalışmalarını, “tartışmasız bugüne kadar derlenmiş en büyük katalog” olarak nitelendirdi. Galaksimizde yüz milyarlarca yıldız, dev gaz ve toz bulutlarının bulunduğu düşünüldüğünde bu objelerin kataloglamanın çok büyük ve zorlu bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Açıklamalara göre kamera, yıldız oluşum bölgelerini ve toz bulutlarını tespit etmek için ışığın optik ve kızılötesi dalga boylarını kullandı.

Ulusal Bilim Vakfı’ndan Debra Fischer da yaptığı açıklamalarda, “3 milyardan fazla insanın birlikte yer aldığı ve her bireyin tanınabildiği bir fotoğrafını hayal edin. Astronomlar, önümüzdeki yıllar boyunca Samanyolu’ndaki 3 milyardan fazla cismin bu ayrıntılı portresini inceleyecek” ifadelerini kullandı.