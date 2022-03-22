İki Kardeş Buldukları Açıkla Hesaplarına 16 Milyar Aktardı

Samsun'da yaşayan iki kardeş, özel bir bankada bulunan ortak hesaplarını kullanırken bankanın bir açığını buldu. Buldukları bu açıktan toplam 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler, kendilerine alışveriş yaptıktan sonra akrabalarını da unutmadı.

Biliyorsunuz ki özellikle son zamanlarda dolandırıcılık, siber suç ve kara para aklama gibi olaylar oldukça fazla arttı. Özellikle sistemlerinde açık bulunan bazı bankalar, kullanıcıların bu açığı fark etmesinin ardından çok büyük zarara uğrayabiliyorlar. Tabii genelde bu açıklardan faydalananlar kısa bir süre içerisinde fark ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde yine buna benzer bir olay Samsun’da yaşandı. Özel bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açığı fırsata çeviren iki kardeş, milyarlarca Türk lirasını kendi hesaplarına aktardı. İki kardeşin bu açıktan faydalanarak yaptıkları pek çok harcamanın ardından sevinçleri çok da uzun sürmedi.

Hesaplarına geçirdikleri 16 milyarla akrabalarının borçlarını ödediler

Samsun’da yaşayan iki kardeş tarafından ortak kullanılan banka hesabı, kardeşlerden birinin ‘yanlışlıkla’ bulduğu bir açıkla bir anda zengin oldu. Kardeşlerden banka hesabında 0 TL olduğunu gördükten sonra mobil uygulamada bir süre gezinmeye başladı. Bir süre mobil uygulamada zaman geçirdikten sonra bulduğu bir açıkla dilediği miktarı hesabına aktarabildiğini fark etti ve kardeşine haber verdi. İkili aynı gün içerisinde toplam 70 işlem gerçekleştirerek 16 milyar TL’yi hesaplarına aktardı. Paranın gerçekten hesaplarına geçtiğini gördükten sonra da aynı gün içerisinde üç cep telefonu ve lüks bir otomobil aldılar. Bununla da kalmayıp, borcu olan tüm yakınlarının borçlarını kapattılar.

Kardeşler, bu işlemleri yaparken bir yandan da sürekli olarak hesapları bloke oluyordu. Para aktarımına devam eden ikiliyi, bankadan bir yetkili arayarak paranın kaynağının nereden geldiğini sordu ve kardeşlerden biri bu soruya “Yatıırm hesabından mevduat hesabına aktardım” yanıtını verdi. Bankanın “Bu kadar yatırımınız var mıydı?” sorusuna da yine rahat bir şekilde “Olmasa çekemezdim” yanıtını veren şahıs, banka yetkilisinin paranın karşılıksız olduğunu söylemesi üzerine hesapları tamamen bloke oldu ve kendilerini ele verdiklerini anladılar. İkilinin toplam iki gün süren bu zenginliğinin ardından olay önce Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Banka hesapları dondurulan iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevrenizde bu veya buna benzer bir şekilde kendi hesabına para geçiren ve bu parayı önüne gelene dağıtan insanlar olabilir. Hesabınıza yanlışlıkla gönderilen paraların ne gibi sonuçları olabileceğiyle ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda hesabınıza gelen bu paraya 'havadan geldi, harcayayım' gözüyle bakmayıp eğer mümkünse bu parayı iade etmelisiniz. Aksi takdirde karşı taraftan açılan bir davayla ve olası cezalarla karşı kaşıya kalabilirsiniz.