WhatsApp, uygulama içinden telefon numarası çevirip arama yapmanızı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylece artık arama yapmak için insanları rehbere kaydetme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özellikler tanıtıyor. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android’deki beta sürümünde fark edilen bir özellik de yakında direkt WhatsApp üzerinden telefon numarası çevirmenin mümkün olacağını ortaya koyuyor.

Ekran görüntüsü paylaşılan yeni özellik, şu anda geliştirilme aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Yeni özellik, kişileri rehbere kaydetme zorunluluğunu ortadan kaldırabilir

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntülerinden özelliğin nasıl olacağını görebiliyoruz. Telefonumuzun arama kısmını WhatsApp’a getiriyor desek yanlış olmaz. Direkt olarak uygulama içinden telefon numarasını yazıp arama yapabiliyorsunuz.

WhatsApp’ın yeni özelliği neden getireceği konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak tahminde bulunacak olursak arama deneyimini çok kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Normalde arama yapmak veya mesaj atmak için o kişiyi rehberimize kaydetmek gerekiyordu. Yeni araç da bunu ortadan kaldırarak direkt olarak uygulama içinden numaraları yazıp onlara ulaşmamıza olanak tanıyabilir.

WhatsApp aramalarının, geleneksel aramalar gibi hücresel ağları kullanmayıp internet verileri kullandığını biliyoruz. Daha az masraflı olması da çok tercih edilmesine neden oluyor. Tabii ki yurt dışını bedavaya aramanızı sağlaması da avantajlardan. Uygulama içine eklenecek bir numara yazma bölümü bu yüzden kullanıcıların çok işine yarayacaktır.