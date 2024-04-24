Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından yapılan açıklamaya göre bu ay başında İstanbul Park ihalesini kazanan şirket Can Holding, bu konuda geri adım attı. Şirketin neden vazgeçtiği konusunda henüz bir bilgi yok.

Intercity ile olan sözleşmesi biten Formula 1 pisti İstanbul Park’ın geleceği bu ay başında gerçekleştirilen ihale ile belli olmuştu. 117 milyon dolar bedelli 30 yıllık ihaleyi kazanan şirketin, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi kurumların çatı şirketi Can Holding olduğu açıklanmıştı.

Bugün ise İstanbul Park’ın geleceği hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre Can Holding, ihaleden çekilme kararı aldı.

İhalenin iptal olacağı söyleniyor

Özpeynirci’nin paylaşımına göre Can Holding, çekilme kararını sözlü olarak iletirken yakın bir zamanda yazılı açıklama yapacağını da ekledi. İhalenin ne olacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok ancak iptal edileceği söyleniyor. Yani İstanbul Park’ın geleceği yine belirsiz duruma düşecek.

Normalde anlaşma, İstanbul Park’ın kontrolünü 30 yıllığına Can Holding’e geçirecekti. Şirketin 2026 yılına kadar Formula 1 yarışlarını Türkiye’ye getirmesi şartı da aranıyordu. Ayrıca alışveriş merkezi, eğlence merkezi gibi tesislerin de yapılacağı belirtilmişti. İhale şartnamesinin detaylarına buradaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Can Holding’in neden geri çekilme kararı aldığı konusunda henüz bir bilgi yok. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.