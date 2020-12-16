Samsun'da Koronavirüsle Mücadele Kapsamında İlginç Uygulama

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentteki koronavirüs vaka sayısının yüzde 100 artması üzerine harekete geçti. 8 kişilik "gizli" bir ekip kuran vali, bu ekibi kentin en yoğun yerlerinde gönderip, bölgelerin fotoğraflarını istiyor. Yoğunluğun oluştuğu lokasyona da anında kolluk kuvveti gönderiliyor.

Koronavirüs salgınındaki en kötü günlerini yaşayan Samsun'da yeni bir uygulama hayata geçirildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yakın korumaları ve fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik bir ekip kurarak, bu ekibi Samsun sokaklarına yolladı. Gün içinde kentin yoğun noktalarında dolaşan ekip üyeleri, sosyal mesafenin aşılması ya da yoğunluğun yükselmesi durumunda Dağlı'ya haber veriyor. Dağlı da bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek, yetkilileri anında olay yerine gönderiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayının başında yaptığı açıklamalarda Samsun'daki vaka artış oranının yüzde 100 olduğunu ifade etmişti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra harekete geçtiklerini söyleyen Vali Dağlı, 10 gündür de bu uygulamayı sürdürdüklerini ifade ediyor. Dağlı, kentin durumunu kontrol altında tutabilmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirtiyor.

"Yoğunlaşma olduğu an müdahale ediliyor"

Samsun Valisi Dağlı, şehrin en kalabalık yerlerinin, pazarların ve hatta ilçelerin bile bu sayede kontrol edilebildiğini söylüyor. 8 kişilik ekibin fotoğraf çekerek bu fotoğrafları kendisine bildirdiğini ifade eden Dağlı, kendisinin de gerekli bildirimleri yaparak, yoğunluğun önlenmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtiyor.

Zülkif Dağlı'ya göre bu uygulama, sadece vatandaşların kurallara uyup uymadığını tespit etmek için yapılmıyor. Vali, bu uygulama sayesinde zaten sahada olan personelin nasıl iş yaptığının da kontrol edildiğini, gerekli uyarıların yapıldığını ya da bölgeye takviye yapıldığını ifade ediyor. Bu çalışmanın salgının seyrini nasıl etkileyeceğiniyse zaman gösterecek.