Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yakında tanıtacağı yeni Galaxy Watch akıllı saati Çin’in CMIIT sertifikasını kazandı. Sertifika sitesinde yeni akıllı saatin dört farklı modeline ve özelliklerine yer verildi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı cihazlar artık cebimizden de çıkarak kolumuza gelmiş oldu. Son yıllarda giderek popülarite kazanan akıllı saatler kullanıcılar tarafından bir kez denendiğinde bir daha bırakılamayacak kadar kolaylık sağlıyor. Günümüzün en büyük akıllı saat üreticileri arasında elbette Samsung da bulunuyor.

Her yıl yeni bir akıllı saatini tanıtan Güney Koreli teknoloji devi, bu yıl da yeni akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. 2018 yılında Galaxy Watch ve 2019 yılında Galaxy Watch Active 2 akıllı saatleriyle karşımıza çıkan şirketin bu sene tanıtacağı saat, Çin’de yeni bir sertifika kazandı.

Dört farklı model olacak:

Samsung’un SM-R840 ve R845, SM-R850 ve R855 model numaralarına sahip olan akıllı saatinin dört modeli de Çin’in CMIIT sertifikasını almayı başardı. Tabii son iki senedir farklı bir akıllı saatiyle alıcı bulan Samsung’un yeni akıllı saatine hangi ismi vereceği şu an için bilinmiyor.

Yeni akıllı saat modelinin ismi bilinmese de Çin’de alınan sertifika sayesinde cihazın bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Bu özelliklere göre Samsung’un yeni saati, özellikle depolama konusunda eski modellere göre büyük bir artı sunacak. Zira yeni akıllı saat, 8 GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak.

Bunların yanı sıra sertifika sayfasında yer alan bilgilere göre yeni Samsung Watch, 2,4 GHz Wi-Fi ve Bluetooth desteğine ev sahipliği yapacak. Haberimizde cihazın iki modeli olacağını söylemiştik. Sertifikada yer alan bilgilere göre her R840 ve R850 arasındaki fark ekran boyutu olacak, ancak her iki cihaz da yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip olacak.

Öte yandan saatin diğer modellerin olan R845 ve R855 arasındaki fark da yine ekran boyutu olurken bu cihazlar, sonu 0’la biten modellerden farklı olacak şekilde Wi-Fi ve LTE bağlantı desteğini barındıracak. Sertifika sitesinde yer alan diğer bilgilere göre saatler 330 mAh bataryayla gelecek.